روسيا تسخر من رفض الاتحاد الأوروبي لمقترح الصين للسلام وقبولها خطة زيلينسكي

سخرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، من تصريحات مسؤول السياسة الخارجية والأمن فيه جوزيف بوريل ووجهت له انتقادات لاذعة مسؤول السياسة الخارجية والأمن فيه جوزيف بوريل بعد إشادته بخطة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للسلام ورفضه بمبادرة بكين.

وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على تليجرام: "بوريل يعتقد أن خطة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هي خطة السلام الوحيدة لأوكرانيا، ولا تأخذ بروكسل المبادرة الصينية على محمل الجد".

وأكدت زاخاروفا على أن خطة السلام التي طرحها زيلينسكي، ليست خطة سلمية، وإنما هي تعليمات من الولايات المتحدة لإثارة الصراع في أوروبا.

وشددت زاخاروفا على أن "المقترحات المقدمة نيابة عن خمس سكان الكوكب والاقتصاد الرائد في العالم، لا يمكن الاستخفاف بها إلا للشخص الذي لا يعرف شيئا عن الجغرافيا السياسية أو الشخص ذي المنطق الاستعماري الذي لا يحترم أولئك الذين يعتبرهم "أدنى مرتبة منه".

وأضافت ساخرة: "بوريل استثناء سعيد، فهو يجمع في شخصيته كلا الصفتين في آن واحد".

