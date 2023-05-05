اليابان وسنغافورة تؤكدان التزامهما بدعم النظام الدولي القائم على القواعد

أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ونظيره السنغافوري لي هسين لونج، اليوم الجمعة، التزامهما بدعم النظام الدولي القائم على القواعد وسط التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا والنفوذ العسكري والاقتصادي المتزايد للصين.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن "كيشيدا" أخبر "لي" خلال محادثات في مطار شانغي في سنغافورة عقب زيارة استغرقت ستة أيام لإفريقيا، بأن صفقة تسمح بنقل المعدات الدفاعية والتكنولوجيا بين البلدين تحرز تقدما.

وقال كيشيدا: "نريد تعزيز التعاون الأمني والدفاعي" ودعا أيضًا إلى تعميق التعاون في مجالات مثل الشركات الناشئة وبناء سلاسل توريد مرنة.

وناقش الجانبان عملية روسيا العسكرية في أوكرانيا والوضع في بحري الصين الشرقي والجنوبي، حيث تكثف بكين مطالباتها الإقليمية.

وبحسب وزارة الخارجية اليابانية، اتفق الوزيران على مواصلة التعاون من أجل الحفاظ على النظام الدولي الحر والمفتوح وتعزيزه على أساس سيادة القانون.

وجاءت جولة كيشيدا إلى مصر وغانا وكينيا وموزمبيق وسط دفعة لتعزيز العلاقات مع "الجنوب العالمي"، وهو مصطلح يشير بشكل جماعي إلى الدول النامية في مناطق تشمل آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، قبل قمة مجموعة السبع في هيروشيما في وقت لاحق من شهر مايو الجاري.