الغزالي : الحوار الوطني فرصة لتوسيع مساحة المناقشة بشأن الاقتصاد والصناعة

أكدت الدكتورة زينب الغزالي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال ان المرأة المصرية مشاركة بقوة في الحوار الوطني.

وقالت ان دعوة الرئيس السيسي ودعمه للحوار الوطني أتاح الفرصة لمشاركة جميع فئات المجتمع في الحوار والمشاركة في وضع الحلول الممكنة لعلاج التحديات في مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والثقافية وغيرها.



وأكدت الدكتورة زينب الغزالي ان الملف الاقتصادي والصناعة بوجه خاص تتطلب زيادة في التركيز والاهتمام والرعاية في ظل الأجواء الصعبة التي فرضتها الظروف من حولنا ومن المهم الحفاظ علي الصناعة الوطنية ومساندتها اجرائيا ومعنويا وتشريعيا من خلال إقرار آليات للتسهيل وإلغاء الأعباء الإضافية التي أصبحت عبئا علي كاهل المنتجين وهو الأمر الذي يؤثر علي المنافسة ويجعل المنتج المصري في موقف صعب في مواجه منتجات مدعومة من حكوماتها بشكل كبير.

ووجهت الدكتورة زينب الغزالي الشكر الي الرئيس عبد الفتاح السيسي علي دعمه للحوار الوطني.



وقالت انها فرصة لبداية جديدة نعالج فيها الأخطاء ونعزز من مبدأ المشاركة للجميع مشيرة الي أن الحوار الوطني فرصة ذهبية لتوسيع مساحة الحوار حول المشكلات التي تواجه الملف الاقتصادي والصناعة الوطنية.



وأكدت الغزالي علي ضرورة استمرار الحوار لما يمثله من فرصة للتواصل وسماع الآراء بين المسئولين والمواطنين، للوصول إلى وضع تصور عام لأولويات العمل الوطني، خاصة وأن الحوار يشمل جميع القوى السياسية والأحزاب ومنظمات الاعمال والمجتمع المدني.