شعبة المستوردين: الحوار الوطني فرصة عظيمة لعلاج تحديات الملف الاقتصادي

قال المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحوار الوطني فرصة عظيمة لعلاج التحديات التي تواجه الملف الاقتصادي في كافة القطاعات في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تتطلب تركيزا شديدا من كافة الأطراف لمساعدة الدولة والحكومة لتخطي هذه الأزمات.



وأضاف بشاي في تصريحات صحفية اليوم، أن انطلاق الحوار الوطني يهدف إلى الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية من رجال الأعمال والصناع وأساتذة الجامعات وأيضا الشباب، من خلال استطلاع آراء مختلف الجهات

للوصول إلي أهم الآراء التي يمكن الاستفادة منها في إزالة التحديات الاقتصادية وعلاجها .



خارطة طريق اقتصادية و اجتماعية

وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة المستوردين، أن دعوة القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لانعقاد الحوار الوطني والاستماع الي مختلف الآراء من جميع فئات المجتمع يؤكد علي تقدير الرئيس السيسي لأهمية ومتابعته مخرجات الحوار الوطني والتي ستكون بمثابة خارطة طريق اقتصادية و اجتماعية نستطيع من خلالها تجاوز هذه المرحلة الحرجة ، مشددا علي أن الإصلاح الاقتصادي ووضع الحلول لما يواجهه الملف الاقتصادي من تحديات هو مسئولية مشتركة لكل أبناء الوطن و ليس الحكومة وحدها .

وطالب متي بشاي، بضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها أن تحد من قدرة وتنافسية مناخ الأعمال المصري وعلي رأسها "البيروقراطية" والالتزام بتطبيق التحول الرقمي في كافة القطاعات والهيئات.