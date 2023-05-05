مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني : لدينا ملفان مهمان البطالة والدارسون بالخارج

‏قال النائب أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن على مدار الشهور الماضية منذ شهر سبتمبر لعام 2022 وحتى وقتنا هذا ونحن نعمل على ملف مهم جدا وهو ملف الشباب.

وتابع أحمد فتحي خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "DMC"، أنه كان لدينا اهتمام كبير بالنزول على أرض الواقع في الجامعات والمدارس وعلى المقاهي والأندية ومراكز الشباب حتى نستمع إلى رأي الشباب وماذا يحتاجون من الحوار الوطني وبالأخص من لجنة الشباب، وكان هناك اكثر من طلب مثل دعم اتحادات الطلبة والأنشطة الطلابية ودعم الأشخاص ذوي الهمم داخل المدارس والجامعات.

ملفات غاية في الأهمية

ونوه أحمد فتحي أن أيضا لدينا ملف غاية في الأهمية وهو ملف البطالة وملف هام أيضا وهو الشباب الدارسين في الخارج وأيضا لدينا ملف غاية في الأهمية وهو ملف الرياضة في مصر وكل هذه الملفات بدئنا في مناقشتها مع الشباب والطلبة، متابعا أن الطلبة كانت تعاني من مشاكل كثيرة جدا وما زالوا يعانون منها داخل الجامعات والمدارس بالنسبة للائحة القانون وبالنسبة للقانون نفسه وبالنسبة لتطبيقه على أرض الواقع.