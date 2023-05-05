بعد تصدرها التريند .. 20 صورة لـ رضوى الشربينى تخطف الأنظار

تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني ، تريند مؤشر البحث خلال الساعات الماضية.

وتتميز الإعلامية رضوى الشربيني ، بإطلالاتها الأنيقة التي تكشف عن أنوثتها وقوامها الممشوق فهى تعتمد على ألوان الموضة الهادئة من الملابس الكاجوال والسواريه.

ومن الناحية الجمالية تعتمد رضوى الشربيني، على الماكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا.

أكدت الإعلامية رضوي الشربيني أن مواصفات الرجل الذي تريد أن ترتبط به يجب أن يكون " راجل قادر" قائلة:" عشان أنا ست قادرة"، فكلما كان رجلا قادرا، لم يلتفت إلى الأخطاء وصغائر الأفعال التى تفعلها، رجل ذو عقلية كبيرة، قائلة :" مش هيتلككلي. مش هيبص على عيوبي".

وأضافت "رضوي" خلال لقائها ببرنامج" أنا والقناع" المذاع على فضائية "الحياة" تقديم الإعلامية "منى عبد الوهاب"، أن المواصفات المهمة التى ترغب أن تكون فى شريك حياتها أن يكون "راجل قوي"، يقوي منها ومن تصرفاتها ولا يضعفها ويكون ظهر وسند، وداعم لها، ويشاركها بأرائه فى مجالها الإعلامي، فيكون راجل قوي لها وليس عليها.

واستكملت الإعلامية "رضوي الشربيني" حديثها عن مواصفات الرجل التى تود أن ترتبط به أن يكون “ راجل ناجح”، قائلة :" مستحيل أتجوز راجل مش ناجح"، ويجب أن يكون" لديه طموح"، ويجب أن يكون شخصية “ تتقي الله” فى معاملته مع أمه وأبيه أولا.