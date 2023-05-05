جمهور الأهلي يشعل الأجواء في ستاد محمد بن زايد

شهد ستاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية أجواء حماسية من جماهير الأهلي التي حضرت لمؤازرة فريقها في مباراته أمام بيراميدز مساء اليوم الجمعة في السوبر المصري .

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الأهلي استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز على لقب كأس السوبر المصري والمحدد لها مساء اليوم الجمعة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

وتواجد على دكة البدلاء كل من محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وافشة وطاهر محمد طاهر ومحمد فخرى وأحمد حسن كوكا.