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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رقم خيالي | طرابزون سبور يحدد سعر تريزيجيه بعد رغبة الأهلي في ضمّه

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية، عن تحديد نادي طرابزون سبور التركي، سعر الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، بعد اهتمام عدد من الأندية لضمه في الصيف المقبل.


وقالت شبكة "cnnturk" التركية: "إدارة طرابزون سبور قد حددت سعر تريزيجيه بعد زيادة عدد المخاطبين من الأندية لضمه في الصيف المقبل".


وأشارت: "ناديا الأهلي والاتحاد يحاولان ضم تريزيجيه، وحددت إدارة طرابزون سبور مبلغ 6 ملايين يورو، للسماح للاعب بالرحيل في حالة أتيح عرض بهذه القيمة".

تريزيجيه مع طرابزون سبور


واختتمت أن تريزيجيه لديه عقد مع فريق طرابزون سبور لمدة 3 سنوات آخرى، ويحصل على 1.5 مليون يورو في الموسم كراتب سنوي.

تريزيجيه محمود حسن تريزيجيه طرابزون سبور الأهلى الاتحاد

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