الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. تفاصيل الأزمة

قدم احمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن الزمالك خصوصا بعد اانتشار أنباء عن تصعيد الزمالك الأمر ضد الأهلي، وأعلن عضو اللجنة الفنية بالزمالك أحمد حسام ميدو عن تقديم شكوى رسمية ضد اتخاد الكرة المصرية للفيفا.

واستعان الزمالك بمحامي إيطالي لتقديم الشكوى الرسمية ضد اتحاد الكرة المصري، وفق بيان للزمالك أكد فيه، أنه سيلتقي اتحاد الكرة قريبا أمام الفيفا.

وكتب ميدو عبر تويتر أن الزمالك يستعد لإرسال الأوراق المطلوبة للمحامي الإيطالي سالفاتوري كافالي الذي طمأنهم من نتيجة الشكوى.

https://www.youtube.com/watch?v=ybUilfEkxes&feature=youtu.be

وأضاف ميدو أن لجنة التظلمات ورطت الكرة المصرية بالبيان الذي أصدرته، في تعليق العقوبة الموقعة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي.