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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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استشاري إدارة أعمال: مشكلتنا ميزان المدفوعات والطلب المتزايد على الدولار

الدكتور محمد فؤاد
الدكتور محمد فؤاد

أكد الدكتور محمد فؤاد أستاذ الإدارة واستشاري إدارة الأعمال، أن مشكلة مصر الاقتصادية في الوقت الحالي هي ميزان المدفوعات، فالمشتريات للصناديق السيادية هي من زادت الدخولات المالية لمصر خلال النصف الأول من العام المالي، كما أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ضعيف جدًا.

وأوضح "فؤاد"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن العجز الحالي في العام المالي من 15 لـ20 مليار دولار، مؤكدًا أن أرقام البنك المركزي المصري كشفت عن أن هناك أزمة وعجز في ميزان المدفوعات، مشيرًا إلى أن الأزمة الحقيقية هي المؤثرات الخارجية، حيث إن الظرف الخارجي يجبرك على الاقتراض من الخارج.

 

 أزمة قلبية في الاقتصاد

 

 

وأشار إلى أن الطلب المتزايد على الدولار وهو ما تسبب في الأزمة، مشددًا على أن الحلول الحكومية السريعة كعملية الحد من الاستيراد ليس حل طويل، مؤكدًا أن هناك 15 مليار دولار حجم الاستحقاقات المالية على مصر هذا العام وتم سداد 6 مليارات  دولار.

 

وتابع: "مصر تعاني أزمة قلبية في الاقتصاد والجميع يعي ذلك"، وهناك إشكالية في قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات الخاصة بها، والعجز في نظام المدفوعات ينتج عنها مشكلة لا يغفلها أحد، مشددًا على أن وضع الاقتصاد بدأ في التعقيد منذ نوفمبر 2022.

مشكلة مصر الاقتصادية محمد فؤاد مصر الاستثمار الأجنبي إبراهيم عيسى

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