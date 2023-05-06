دعاء الاستغفار من العادة السرية.. هذه أولى الخطوات للتخلص منها

دعاء الاستغفار من العادة السرية، يعاني الكثير من الشباب من هذه العادة التي تتحول بمرور الأيام إلى إدمان ويتحير كثيرا في كيفية التخلص منها، وأوصى الكثير من العلماء على التضرع والدعاء إلى الله عز وجل والتوبة وعدم اليأس ، والطريق للتخلص من العادة السرية أوله التوبة إلى الله عزوجل، خاصة وأن الإنسان ضعيف أمام شهواته ومهما عظمت الذنوب فعلى الإنسان التوبة والرجوع إلى الله، ومما ورد من الأدعية المأثورة للتخلص من العادة السرية أن يقول المسلم اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة، فاقبضني إليك غير مفتون. رواه الترمذي.



- اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم.

-اللهم طهر قلبي وحصن فرجي. رواه أحمد.

-اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر منيي. رواه أحمد وأصحاب السنن

-اللهم أغنني بحلالك عن حرامك، اللهم سامحني واغفر جهلي وإسرافي في أمري، اللهم اهدني وأبعدني عن المعاصي، أنا عبدك الفقير ليس لي سواك. اللهم علّق قلبي بالقران وبالذكر وبالصلاة، وأبعدني عن دُروب المحرمات، وأرزقني الثبات حتى ألقاك.

--اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لا إلَهَ إلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بذَنْبِي، فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأخْلَاقِ لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ في يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ ليسَ إلَيْكَ، أَنَا بكَ وإلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ

-اللَّهُمَّ أنْتَ رَبِّي، لا إلَهَ إلَّا أنْتَ، خَلَقْتَنِي وأنا عَبْدُكَ، وأنا علَى عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أبُوءُ لكَ بنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وأَبُوءُ لكَ بذَنْبِي فاغْفِرْ لِي، فإنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ

-اللهم يا غفور يا رحيم، يا من لا يغفر الذنوب إلا أنت، اغفر لي ذنوبي وتولني بفضلك عمن سواك، واهدني وردني إليك ردًا جميلًا حتى أبتعد عن افتعال الذنوب والسيئات يا الله.

-اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لا إلَهَ إلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بذَنْبِي، فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأخْلَاقِ لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ في يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ ليسَ إلَيْكَ، أَنَا بكَ وإلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ.

العادة السرية



يقع الكثير من الشباب في أزمة الوقوع في العادة السرية ثم يتوب إلى الله عز وجل ويرجع لها مرة أخرة ويتكرر الذنب ويندم، وشدد العلماء والفقهاء على الحرص على الندم والتوبة والإبتعاد عن العادة السرية مهما أذنب المسلم، حتى يتركها، وورد في الحديث الشريف، روى ابنُ ماجه عن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه قال: التَّائبُ من الذَّنب كمَن لا ذنْب له حسَّنه ابن حجر.

ويقول المسلم حال إذا ترك العادة السرية ورجع لها يارب اهدني وأصلح حالي لأفضل حال، وأبعدني عن المحرمات والمعاصي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

-ربي إني عبدك واعترف بمعصيتي وأرجو أن تغفر لي ما تقدم مني من ذنوب لأنك وحدك القادر على تكفير الذنوب والمعاصي.

-اللهم إني عبدك الذي يملك نفس ضعيفة أمام شهواتي وأتقدم إليك بالاستغفار، والرجوع عن هذه المعاصي وأن تنعم علي بالرضا في الحياة والآخرة.

-ربي أصلح لي حالي وباعد بيني وبين الفواحش والآثام التي تغضبك وتمنع رضاك عني يا رب اكرمني بالحلال وأن ترفع عني المعاصي التي فعلتها يا رحيم.

-اللهم لا إله إلا أنت ابعد عني الآثام التي قمت بها والتي أوقعتني في غضبك فأنا أتقدم بالتوبة إليك فاغفر لي يا أرحم الراحمين.

-اللهم إني استغفرك من كل ذنب عظيم أذنبته، وأسألك التوبة النّصوح من كل سيئة اقترفتها، اللّهم لك ملكوت كل شيء وإن من أسمائك الرحمن الرحيم فبرحمتك تُب علي واغفر لي وارحمني وأبعد عني المحرّمات كلها، وإن لم تغفر لي وترحمني لأكونَّن من الخاسرين.

-يارب عَصيناك كثيراً فاغفرلنا إنَّك أنت الغفور الرحيم، يارب تُب علينا وجنّبنا المحرّمات يارب العالمين، يارب لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا واغفرلنا وارحمنا.

-اللهم وفقني على ترك المعاصي أبداً ما أحييتني، واختم لي بعمل صالح يا أرحم الراحمين.

-اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استطعتُ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ، وأبوءُ لَكَ بنعمتِكَ عليَّ، وأعترفُ بِذنوبي، فاغفِر لي ذنوبي إنَّهُ لا يَغفرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ.

-اللهمَّ إنِّي عبدك الضعيف وأتوب إليك من كلِّ ذنب يخالف إرادتك ارتكبته بعلم مني أو بدون علم، وأسألك الرحمة والمغفرة في الدنيا والآخرة.

- اللهم أغفر لي ما خطر في قلبي ولا يرضيك، وما وقعت عليه عيني وفيه معصية لك، وما نطق به لساني وفيه أذى للناس، أتوب إليك من كل ذنب بكل جوارحي.