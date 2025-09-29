قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
ترامب: سأكون رئيسا لهيئة دولية جديدة تراقب لجنة إدارة غزة وتوني بلير عضوا
ترامب: إيران تنضم في نهاية المطاف لاتفاقيات السلام مع إسرائيل
الجمع بين نية الزكاة والصدقة .. اعرف الرأي الشرعي الصحيح
تريزيجية يحرز هدف تقدم الأهلي في شباك الزمالك
ترامب: نتحدث عن السلام في الشرق الأوسط بأسره لا مجرد وقف الحرب في غزة
حسين الشحات يحرز هدف تعادل الأهلي في شباك الزمالك
مفتي الجمهورية يعزي المرجع الشيعي الأعلى بالعراق في وفاة زوجته
ترامب: نتنياهو وافق على مقترح السلام وإنهاء الحرب في غزة
البيت الأبيض: خطة ترامب تتضمن ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في غزة
ترامب: نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن غزة
برلمان

مصر المستقبل: قمة الرئيس السيسي وبن زايد ترسخ مكانة الشراكة المصرية-الإماراتية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد الشعراوي

قال الدكتور محمد المغربي، الأمين العام لحزب "مصر المستقبل"، إن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ليس مجرد حدث عابر أو لقاء بروتوكولي، بل هو تأكيد استراتيجي من أعلى المستويات يُرسخ مكانة الشراكة المصرية-الإماراتية كأقوى وأعمق محور للتنسيق في المنطقة.

وأضاف "المغربي"، في بيان، أن قمة الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد تحمل دلالات كبيرة، أهمها أن المحور الأبرز في المباحثات، وهو تطورات الأوضاع في قطاع غزة يؤكد على أن الزيارة كانت ذات أجندة سياسية وأمنية ثقيلة، والدولتان بصفتهما لاعبتين محوريتين تُدركان أن أي استقرار إقليمي لا يمكن تحقيقه دون تنسيق وثيق وموحد تجاه أخطر ملفات المنطقة، فضلًا عن أن الترحيب المشترك بمبادرة وقف الحرب يُظهر مرونة سياسية عالية ورغبة صادقة في انتشال المنطقة من دوامة العنف، والقبول بأي مسار يُمهد لسلام دائم وشامل، وهذا التوافق يُرسل رسالة قوية للمجتمع الدولي حول جديّة الموقف العربي المعتدل.

وأوضح الأمين العام لحزب "مصر المستقبل"، أن تأكيد الرئيس السيسي على تذليل العقبات أمام الاستثمارات الإماراتية، وإشادة الشيخ محمد بن زايد بتطور مناخ الاستثمار في مصر، هما شهادة متبادلة تضخ طمأنة غير محدودة للأسواق، وتضمن هذه الثقة استمرار وتوسع تدفق الاستثمارات الضخمة التي تُعد حيوية لدعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن اللقاء يؤكد أن العلاقة تجاوزت مرحلة الدعم إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية العميقة في التجارة والاستثمار، بناءً على رؤية طويلة الأمد.

وأشار إلى أن مصر والإمارات ستبقيان معًا قاطرة الاعتدال والحكمة في منطقة تحتاج بشدة إلى صوت العقل والبراغماتية، مؤكدًا أن قمة القاهرة ليست مجرد لقاء ودي، بل هي اجتماع عمل استراتيجي شامل يُجدد العهد على أن مصير البلدين، واستقرار المنطقة، مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بمسيرة موحدة ومستقرة.

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

أرشيفية

الصحة تدفع بـ34 سيارة إسعاف في مصرع وإصابة 22 شخصا بانقلاب أتوبيس بالمنيا

الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد

أشرف غراب: زيارة بن زايد لمصر تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي

جانب من ورشة العمل

من الابتكار إلى الاستثمار .. جامعة بنها الأهلية تنظم ندوة عن تعزيز دور الملكية الفكرية في خدمة الصناعة

فتاوى تشغل الأذهان

فتاوى تشغل الأذهان| أستاذ شريعة يوضح حكم تأجيل الصلاة حتى انتهاء المبارة.. هل يأثم من فاتته صلاة الفجر بسبب النوم ؟.. نسيت ما نذرت لله فماذا أفعل؟

بالصور

هل يحبك حقًا؟ 11 دليلا يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

لأكل العيش .. هيونداي أكسنت موديل 2011 بهذا السعر

سهلة وسريعة.. طريقة عمل موس الشوكولاتة بالزبادي

شروط استيراد سيارة ذوي الإعاقة من الخارج 2025

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

