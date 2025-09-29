قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: سأكون رئيسا لهيئة دولية جديدة تراقب لجنة إدارة غزة وتوني بلير عضوا
ترامب: إيران تنضم في نهاية المطاف لاتفاقيات السلام مع إسرائيل
الجمع بين نية الزكاة والصدقة .. اعرف الرأي الشرعي الصحيح
تريزيجية يحرز هدف تقدم الأهلي في شباك الزمالك
ترامب: نتحدث عن السلام في الشرق الأوسط بأسره لا مجرد وقف الحرب في غزة
حسين الشحات يحرز هدف تعادل الأهلي في شباك الزمالك
مفتي الجمهورية يعزي المرجع الشيعي الأعلى بالعراق في وفاة زوجته
ترامب: نتنياهو وافق على مقترح السلام وإنهاء الحرب في غزة
البيت الأبيض: خطة ترامب تتضمن ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في غزة
ترامب: نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن غزة
60 دقيقة | الأهلي يسعى للتعادل والزمالك يحافظ على تفوقه
موعد صرف مستحقات تكافل وكرامة أكتوبر 2025
برلمان

المؤتمر: استقرار السياسة الضريبية رسالة طمأنة للمستثمرين.. والتطبيق الفعلي هو التحدي الأكبر

حزب المؤتمر
حزب المؤتمر

رحب حزب المؤتمر بالتصريحات التي أدلى بها أحمد كجوك وزير المالية خلال مشاركته في ملتقى الأعمال المصري الألماني، والتي أكد فيها على استقرار السياسة الضريبية في مصر وشفافية البيئة الاستثمارية.

وأكد "أمان" في تصريحات له، أن تصريحات وزير المالية تمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين، خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على التوقعات ومكافحة التكاليف المستترة التي تهدد ربحية الشركات، موضحا أن استقرار السياسات الضريبية يمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأضاف: "رغم أهمية هذه التصريحات، فإن التحدي الحقيقي يتمثل في ترجمة هذه السياسات إلى واقع ملموس، لذلك نؤكد على ضرورة تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات البيروقراطية وتعزيز الشفافية في التعامل مع المستثمرين ومتابعة تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع وإنشاء قنوات اتصال دائمة مع القطاع الخاص".

وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد أكد  اهتمام مصر بما يسمى السيطرة على التوقعات أو حسن التوقع الواضح لكُلفة الاستثمار وتوفير بيئة واضحة شفافة بما يضمن عدم تعرض الشركات الأجنبية لأى تكاليف مستترة قد تؤثر على ربحيتها أو تعوق خططها التوسعية، مشيرًا إلى أن مصر تتميز بسياسة ضريبية مستقرة، حيث معدل الضريبة 22.5٪، وهو من النسب التنافسية.

حزب المؤتمر أحمد كجوك وزير المالية ملتقى الأعمال المصري الألماني

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

أرشيفية

الصحة تدفع بـ34 سيارة إسعاف في مصرع وإصابة 22 شخصا بانقلاب أتوبيس بالمنيا

وفد الكاثوليك

محافظ قنا يستقبل وفد مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات للتهنئة بذكرى نصر أكتوبر المجيد

مجلس جامعة المنيا

جامعة المنيا.. تأهل كليات الهندسة والصيدلة والتمريض والأسنان للمنافسة على جائزة مصر للتميز الحكومي

الاعمال

مديرية الطرق بالإسماعيلية تنهي أعمال محور الحمادات وتستعد لافتتاحه خلال العيد القومي للمحافظة

بالصور

هل يحبك حقًا؟ 11 دليلا يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك
11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك
11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

لأكل العيش .. هيونداي أكسنت موديل 2011 بهذا السعر

هيونداي أكسنت موديل 2011
هيونداي أكسنت موديل 2011
هيونداي أكسنت موديل 2011

سهلة وسريعة.. طريقة عمل موس الشوكولاتة بالزبادي

طريقة عمل موس الشوكولاتة بالزبادي
طريقة عمل موس الشوكولاتة بالزبادي
طريقة عمل موس الشوكولاتة بالزبادي

شروط استيراد سيارة ذوي الإعاقة من الخارج 2025

سيارة ذوي الإعاقة
سيارة ذوي الإعاقة
سيارة ذوي الإعاقة

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

