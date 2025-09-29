المؤتمر: استقرار السياسة الضريبية رسالة طمأنة للمستثمرين.. والتطبيق الفعلي هو التحدي الأكبر

رحب حزب المؤتمر بالتصريحات التي أدلى بها أحمد كجوك وزير المالية خلال مشاركته في ملتقى الأعمال المصري الألماني، والتي أكد فيها على استقرار السياسة الضريبية في مصر وشفافية البيئة الاستثمارية.

وأكد "أمان" في تصريحات له، أن تصريحات وزير المالية تمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين، خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على التوقعات ومكافحة التكاليف المستترة التي تهدد ربحية الشركات، موضحا أن استقرار السياسات الضريبية يمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأضاف: "رغم أهمية هذه التصريحات، فإن التحدي الحقيقي يتمثل في ترجمة هذه السياسات إلى واقع ملموس، لذلك نؤكد على ضرورة تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات البيروقراطية وتعزيز الشفافية في التعامل مع المستثمرين ومتابعة تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع وإنشاء قنوات اتصال دائمة مع القطاع الخاص".

وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد أكد اهتمام مصر بما يسمى السيطرة على التوقعات أو حسن التوقع الواضح لكُلفة الاستثمار وتوفير بيئة واضحة شفافة بما يضمن عدم تعرض الشركات الأجنبية لأى تكاليف مستترة قد تؤثر على ربحيتها أو تعوق خططها التوسعية، مشيرًا إلى أن مصر تتميز بسياسة ضريبية مستقرة، حيث معدل الضريبة 22.5٪، وهو من النسب التنافسية.