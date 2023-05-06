قلة النوم منها.. استشاري يكشف أسباب الموت المفاجئ وكيفية تفاديه

كشف الدكتور أحمد البربري، استشاري القلب ورئيس قسم القلب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أسباب الأزمات القلبية المفاجئة وكيفية تفاديها، قائلا: إن الموت المفاجئ موجود طوال العمر، ولكن يكون أكثر ضجة وخوف عند موت ممثل معروف أو شخص بسن صغير أو رياضي به.

وأضاف استشاري القلب ورئيس قسم القلب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الموت يحدث نتيجة توقف الدورة الدموية، وبالتالي يفقد علامات الحياة أو الحيوية مثل: النبض أو الضغط، موضحا أن الموت المفاجئ تعريفه هو أنه يحدث بطريقة غير متوقعة، أو عندما يتم إكتشاف مرض ويموت المريض فى نفس اليوم من المرض المكتشف.

وتابع استشاري القلب ورئيس قسم القلب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن أسباب الموت المفاجئ معظمها 80% منها شريان تاجي وهي الدبحة أو الأزمة القلبية، لافتا إلى أن التدخين أو عدم ممارسة الرياضة أو النوم الكافي أو تناول الأطعمة السريعة وغير الصحية والتوترات النفسية وضغط الدم المرتفع والسكر يؤثر على الإنسان ويجعله أكثر عرضة للموت المفاجئ.

ونصح بأنه على الإنسان النوم فى أوقات الليل والإستيقاظ مبكرا وتقليل التوترات، والإتجاه لطبيب مختص فى ذلك.