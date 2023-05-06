بسبب معاكسة فتاة.. 4 مصابين في مشاجرة بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية بحدوث مشاجرة ومصابين بالإسكندرية وتدخل الأجهزة الأمنية لضبط طرفيها.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ بتاريخ (5) الجارى لقسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية بحدوث مشاجرة ومصابين على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتبين حدوثها بين طـرف أول: (شقيقان "لأحدهما معلومات جنائية" - مصابان بجروح وكسور متفرقة) ، طرف ثان: (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مصابان بجروح سطحية) ، حيث إعترض الطرف الثانى على قيام الطرف الأول بمعاكسة إحدى الفتيات بالمنطقة محل البلاغ تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب وإستخدام الطرف الثانى عصى خشبية مما أسفر عن الإصابات المنوه عنها.

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه وإتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.