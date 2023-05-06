عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب معاكسة فتاة.. 4 مصابين في مشاجرة بالإسكندرية

معاكسة فتاه
معاكسة فتاه

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية بحدوث مشاجرة ومصابين بالإسكندرية وتدخل الأجهزة الأمنية لضبط طرفيها.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ بتاريخ (5) الجارى لقسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية بحدوث مشاجرة ومصابين على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتبين حدوثها بين طـرف أول: (شقيقان "لأحدهما معلومات جنائية" - مصابان بجروح وكسور متفرقة) ، طرف ثان: (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مصابان بجروح سطحية) ، حيث إعترض الطرف الثانى على قيام الطرف الأول بمعاكسة إحدى الفتيات بالمنطقة محل البلاغ تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب وإستخدام الطرف الثانى عصى خشبية مما أسفر عن الإصابات المنوه عنها. 

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه وإتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة وزارة الداخلية الاسكندرية المواقع الأخبارية النيابة العامة تداول مقطع فيديو حدوث مشاجرة طرفى المشاجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من بيراميدز ضد اللاعبين بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي بالسوبر

نجم الزمالك يوجه رسالة لمالك نادي بيراميدز بعد خسارته للسوبر لصالح الأهلي

إغماء ورعب وخناقة وزفة.. 4 مشاهد في كأس السوبر أثارت الجماهير

كهربا لعنتنا الأبدية.. عمرو أديب ساخرا: هو جمهور الزمالك كان هيقعد فين؟!

عاجل| بينها مواجهة الأهلي.. حرمان الترجي التونسي 4 مباريات من الجمهور

هل تقنية الفار كانت موجودة؟.. بيراميدز يهاجم حكم مباراة الأهلي

ترشيحاتنا

نضج فن القصة خلال عهد الدولة الوسطى الفرعونية.. حكاية الملك خوفو والسحرة

بسبب معاكسة فتاة.. 4 مصابين في مشاجرة بالإسكندرية

القصة ناقصة| أول تعليق من حسن شاكوش بعد اتهامه بطرد زوجته وسرقتها

أمريكا .. انخفاض غير مسبوق في معدل البطالة

كيف يكون الأدب مع الرسول بعد وفاته؟.. علي جمعة يوضح

للباحثين عن الدفع الرباعي .. سعر تويوتا فورتشنر 2023 بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. اعتقال وزير هندي بسبب خناقة مع مواطن على الطريق

بلوفر قصير.. أسماء جلال بإطلالة أنثوية على إنستجرام

بعد تقبيلها على الخد.. شيرين وحسام حبيب يثيران الجدل عقب أزمتهما الاخيرة|شاهد

بألوان صيفية.. أنغام تخطف الأنظار في حفل روائع الموجي

فيديو

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

طردها من الشقة | تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته في القسم

تاريخ الأهلي في السوبر المصري.. مفاجآت

الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ