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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تنتخب.. لليوم الثاني فتح باب التقديم للترشح لـ مجلس الأمة

ارشيفي
ارشيفي

 

تستقبل  إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الكويتية، لليوم الثاني علي التوالي ، المتقدمين بطلبات الترشيح، في ثاني أيام الترشيح لانتخابات مجلس الأمة «أمة 2023»

ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس الأمة  المقرر في 6 يونيو المقبل.

 

وكان أمس الجمعة شهد تقديم 30 مرشحاً ومرشحة بأوراق ترشحهم في اليوم الأول من استقبال إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية للراغبين بالترشح لعضوية مجلس الأمة 2023.

وتوزع المتقدمون للترشيــح على الدوائر الانتخابيـة الخمس، فبلغ عدد المرشحين في الدائرة الأولى، 3 مرشحين.

فيما  بلغ في الدائرة الانتخابية الثانية 8 مرشحين من بينهم المرشحة منى محمد الكندري، وبلغ عدد المرشحين في الدائرة الانتخابية الثالثة 5 مرشحين، وفي الدائرة الانتخابية الرابعة بلغ عدد المرشحين 7 مرشحين وفي الدائرة الانتخابية الخامسة بلغ عدد المرشحين 7 مرشحين.

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