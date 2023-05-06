الروبل يواصل الارتفاع في بورصة موسكو

واصلت العملة الروسية ( الروبل) ارتفاعها أمام العملات الرئيسية المتداولة في بورصة موسكو اليوم ، وذلك في ظل موجة صعود بدأت يوم الجمعة الماضي.

وبحلول الساعة 13:10 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 69 كوبيكا ليصل الى إلى 78.61 روبل ، وانخفض سعر صرف اليورو بواقع 58 كوبيك ليبلغ 87.00 روبل (الروبل = 100 كوبيك)، فيما انخفضت العملة الصينية اليوان بمقدار 11 كوبيكا إلى 11.16 روبل

وجاء الارتفاع بعد قرر البنك المركزي الروسي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي عند 7.5%، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.