عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أعراض وعلاج النوموفوبيا.. احذر من إدمان الهواتف الذكية

النوموفوبيا
النوموفوبيا

أصبح الارتباط بالهواتف المحمولة ظاهرة لدى الكثير من الاشخاص خاصة الأطفال والمراهقين وتوصف معاناة الأشخاص المرتبطين بالهواتف المحمولة بشكل غير طبيعي " النوموفوبيا " وهي حالة نفسية تشعر الشخص بالخوف بعيدا عن الأجهزة وتشير جامعة هارفرد بأن  إدمان الهواتف المحمول يسبب الاندفاع والتقليد على حساب القيم الفكرية والثقافية ويرتبط أيضا بهوس الشراء والانفاق غير المدروس ومن بين الأعراض السيئة  التي يصل لها المدمنون.

وعرض برنامج صباح الخير ياعرب المذاع على إم بي سي تقريرا أفاد  أن على الرغم من وجود فوائد كثيرة للموبايل سواء تطبيقات الخرائط او دفع الفواتير او حفظ امور كثيرة لها علاقة بالدراسه او الشغل الكثير منا لكن الاستخدام المفرط في اشياء غير مفيدة هنا تكمن المشكلة النفسيه لدى الاشخاص المصابين بالنموفوبيا.

أولا. ضعف احترام الذات 
ثانيا. الصراعات الشخصية
ثالثا الاكتئاب والضغط العصبي
رابعا. الإنعزال عن الأسرة بالهاتف 
خامسا. عدم الاستماع بالأماكن 
بالإضافة إلى محاولات فاشلة لتقليص استخدام الهاتف المحمول.

وأصدرت منظمة الصحة العالميه في عام 2015 تقرير عن تداعيات الصحة العامه  بالإستخدام المبالغ في للانترنت والهواتف الذكية و ذكرت فيه ان من بين هذه التداعيات الإصابة بالقلق والاكتئاب والضغط العصبي و هي الاسباب التي تجعل الاشخاص يصلون لهذه المرحلة وكيفية يمكن التخلص منها.

وعلق الدكتور مهند مجيد إستشاري نفسي  في برنامج صباح الخير يا عرب المذاع على إم بي سي؛ أن علينا في البداية لتأكد من الإصابة بالنوموفوبيا من خلال مراقبة النفس؛ فمثلا كم مرة تمسك الهاتف وكم مرة تشاهد فيديوهات بلا سبب او هدف وهل عدم وجود الهاتف يزيد من توترك؛ بالإضافة الى ان المعدل الطبيعي لمتابعة التطبيقات موقع التواصل الاجتماعي من ساعه لساعتين أما إذا كان استخدامك للهاتف المحمول اكثر من ذلك اذا فأنت في مشكلة.


أولا. وضع هاتفك بعيدا عنك
ثانيا. عود نفسك الا تستخدم الهاتف فور الاستيقاظ
ثالثا. استمتع بأسرتك واستعن  بهم حتى يساعدوك في البعد عن الهاتف
رابعا. حاول التخلص من بعض التطبيقات التي تداوم على تصفحها

إستخدام الهاتف المحمول الأطفال والمراهقين التواصل الاجتماعي الإكتئاب الصحة العامة الضغط العصبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

قرار عاجل من بيراميدز ضد اللاعبين بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي بالسوبر

نقل نجم الأهلي إلى المستشفى عقب انتهاء السوبر

تراجع كبير في سعر الذهب عالميا

15% زيادة هدية لأصحاب المعاشات | استمرار صرف معاش مايو من ATM

نجم الزمالك يوجه رسالة لمالك نادي بيراميدز بعد خسارته للسوبر لصالح الأهلي

كهربا لعنتنا الأبدية.. عمرو أديب ساخرا: هو جمهور الزمالك كان هيقعد فين؟!

ترشيحاتنا

ملابس أصالة وابنها في بحيرة القاهرة يثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

المئات يخيمون انتظارا لمشاهدة موكب ملك بريطانيا تشارلز الثالث.. صور

لفت الأنظار إليه بالمدرجات.. من هو المشجع الأهلاوي صاحب لقطة السوبر؟

سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 6 مايو 2023

سعر فولكس فاجن "جولف" موديل 2023 في مصر

وقعت عليه العارضة.. «يحيى» فقد حياته أثناء لعب الكرة بكفر الشيخ| القصة الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيت ميدلتون تخطف الانظار بإطلالة محتشمة| سعرها غير متوقع

نشرة المرأة| رضوى الشربيني تثير الجدل بتعليق على أزمة حسن شاكوش وزوجته.. أرخص علاج منزلي للبواسير.. دلالات الألون وخبايا الشخصيات

دراسة مقلقة: 10 آلاف فيروس في أمعاء طفلك.. كيف ذلك؟

بروتين طبيعي .. تناول هذا الكوب فى الصباح وإنسي آلام العظام

فيديو

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

طردها من الشقة | تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته في القسم

تاريخ الأهلي في السوبر المصري.. مفاجآت

الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ