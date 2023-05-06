صحف الإمارات| مصر تستعين بتقنية الفار في امتحانات الثانوية العامة.. وطقوس منذ 1000 عام بحفل تتويج تشارلز



الإمارات ترسل 30 طناً من الإمدادات الطبية للسودان

الإمارات تدين بشدة حادثي إطلاق النار الجماعي في صربيا

ضم الإمارات والكويت كشركاء حوار ضمن مناقشات منظمة شنغهاي للتعاون

منصور بن زايد يلتقى وزير الخارجية البريطاني

اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد ابرزت صحيفة الإمارات اليوم؛ ألقاء الشرطة الصربية القبض على مشتبه به بعد مقتل ثمانية في ثاني حادث إطلاق نار عشوائي في البلاد خلال يومين.

فيما رد الرئيس ألكسندر فوشيتش امس الجمعة على ما قال إنه "هجوم إرهابي" بإجراءات صارمة جديدة مقترحة لتنظيم حيازة الأسلحة.

وقالت قناة (آر.تي.إس) الحكومية إن المشتبه به، وهو شاب، كان طرفا في مشادة دارت في ساحة مدرسة وأنه غادر بعدها قبل أن يعود حاملا بندقية ومسدسا، وظل يطلق النار من سيارة متحركة على أشخاص بشكل عشوائي.

وأشارت الصحيفة كذلك الي أشادة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالمراسم التي ستُجرى اليوم السبت لتتويج الملك تشارلز رسميا ملكا لبريطانيا ووصفها بأنها استعراض لتاريخ الأمة وإثبات لطابعها العصري، قائلا إنه لا يمكن لأي دولة أخرى أن تحشد مثل هذا "العرض المبهر".

وسيتم تتويج تشارلز وزوجته كاميلا الملكة القرينة في كنيسة وستمنستر في لندن في عرض مبهر وطقوس يعود تاريخها إلى حوالي ألف عام.

وقال سوناك إنها ستكون "لحظة غير عادية للفخر الوطني".

وأضاف في بيان " لا يمكن لأي دولة أخرى أن تقدم مثل هذا العرض المبهر.. المواكب والاحتفالات والمهرجانات في الشوارع".

وتابع "ولكن هذا ليس مجرد مشهد. إنه تعبير عن الفخر بتاريخنا وثقافتنا وتقاليدنا. دليل حي على الطابع الحديث لبلدنا وطقوس نعتز بها تولد من خلالها حقبة جديدة".

وقال سوناك إن الاحتفال الذي سيقام في وستمنستر حيث تم تتويج ملوك إنجلترا وبريطانيا منذ عام 1066 سيشارك فيه ممثلون عن جميع الأديان لأول مرة.

كما أشرت الي إعلان وزير التربية والتعليم المصري، رضا حجازي، أنه سيتم تشغيل تقنية الفيديو الشهيرة بـ "VAR" داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، هذا العام.

وأعلن وزير التعليم المصري، خلال مؤتمر صحفي، تشغيل تقنية "الفار" داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، على مستوى الجمهورية، من خلال لجان متخصصة، وبشكل لحظي يوميًا.

وعن مزايا هذه التقنية، أكد الوزير أن تقنية "الفار" ستساعد اللجنة المركزية لامتحانات الثانوية العامة في متابعة اللجان بشكل لحظي، وضبط أي محاولات للغش.

وأوضح الوزير حسب صحيفة الدستور، أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات المشددة لمكافحة الغش في الامتحانات، حيث تم تشكيل لجنة لفحص تحويلات الطلاب وخاصة الصف الثالث الثانوي، والتشديد على عدم السماح بعقد لجان امتحانات ثانوية عامة في لجان حدث بها غش جماعي، أو شغب سابقًا، فضلًا عن ضمان عدم دخول الطلاب اللجان بأي وسائل مساعدة للغش، وتغطية مختلف لجان الامتحانات بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة لرصد أي أعمال غش داخل اللجان.

وتابع الوزير أنه سيتم استخدام العصا الإلكترونية في تفتيش الطلاب، قبل وبعد دخولهم للجان، لافتًا إلى أن حيازة الهاتف حتى وهو مغلق جريمة تستوجب رسوب الطالب سنة كاملة



بينما صحيفة الخليج الإماراتية؛ فقد اهتمت بإرسال دولة الإمارات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، إلى السودان 30 طناً من الإمدادات الطبية العاجلة، حيث وصلت طائرة محملة بإمدادات ومستلزمات طبية لعلاج الإصابات وجراحات الطوارئ والعقاقير الأساسية إلى مطار بورتسودان.



وتعد الشحنة التي تقدر قيمتها ب 444000 دولار أمريكي الأولى التي تسلمها منظمة الصحة العالمية جواً إلى السودان منذ اندلاع الصراع.

وقامت المنظمة بتوزيع الإمدادات على المرافق الصحية التي نفدت منها المستلزمات الطبية بعد أيام من اندلاع الصراع بالنظر إلى الأعداد الكبيرة من الجرحى. ويأتي إرسال الطائرة في إطار جهود الإغاثة المتواصلة لدولة الإمارات، لدعم الشعب السوداني، ويعكس عمق علاقاتها مع السودان لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها.

وأشارت الصحيفة كذلك الي ادانة دولة الإمارات بشدة حادثي إطلاق النار الجماعي اللذين وقعا في صربيا، وأسفرا عن مقتل وجرح عشرات الأشخاص.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.



وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها للحكومة الصربية ولشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

ولفتت الصحيفة الي أضافة «منظمة شنغهاي للتعاون» خلال اجتماع وزراء خارجيتها، الجمعة، في مدينة غوا الهندية، 4 دول كشركاء في الحوار، وهم الإمارات، الكويت، ميانمار، والمالديف.



وجاء القرار خلال اجتماع للمنظمة بحث توسيع التكتل ليضم إيران وروسيا البيضاء.

وأكدت مصادر، أن مذكرات التفاهم الخاصة بإدراج الدول الأربع كشركاء في الحوار قيد الدراسة، لافتة إلى أن الإجراء يفتح فرصاً جديدة لربط هذه الدول والعمل في إطار المصالح المشتركة بينها وبين المنظمة.

بينما صحيفة الوطن الإماراتية؛ سلطت الضوء علي لقاء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، في العاصمة البريطانية لندن، جيمس كليفرلي وزير خارجية المملكة المتحدة.

‏ ‎ وأكد خلال اللقاء حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، على تعزيز العلاقات التاريخية المتميزة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، والارتقاء بها إلى آفاقٍ أوسع للتعاون والشراكة البنّاءة.

وهنأ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، جيمس كليفرلي، بمناسبة تتويج صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملكاً للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، مُتمنياً للحكومة والشعب البريطاني المزيد من التقدم والازدهار.

‏‎ وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير التعاون الثنائيّ في عدد من المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق المزيد من الازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.

وأشارت الصحيفة الي تعبير رئيس الإمارات سعادته في مشاركة القوات المسلحة الاحتفاء بيوم توحيدها حيث قال " يوم وطني في مسيرة الاتحاد ونهضة الإمارات، أهنئ جميع المنتسبين لهذه المؤسسة العريقة، وأدعو الله تعالى بالرحمة للقادة المؤسسين الذين اتخذوا هذا القرار التاريخي.