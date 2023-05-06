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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الكويت .. ترحيب أمريكي سعودي ببدء محادثات الجيش السوداني والدعم السريع في جدة .. وبايدن يتهم الجمهوريين بأخذ الاقتصاد "رهينة"

أرشيفية
أرشيفية

السيسي: انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية يجب أن يكون أساسًا لتحديث الجهاز الإداري
الأمم المتحدة تعلن عدم التوصل لاتفاق بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية
بولندا تستدعي سفير روسيا بعد تصريحات تدعو لقتل سفيرها
الإمارات ترسل 30 طناً من الإمدادات الغذائية العاجلة للسودان
استئناف الرحلات الجوية بين جدة وبورتسودان
فاجنر تعلن تقدمها بباخموت.. وأوكرانيا تشير لحسم المعركة قريبا

 

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستمرار العمل في اتجاه أن يكون انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أساسا متينا للتحديث الشامل للجهاز الإداري المصري، على نحو يتسم بالحوكمة والرقمنة، مع الاهتمام بالتطوير المؤسسي، وانتقاء أكفأ العناصر في جميع المؤسسات، وتأهيلها وتدريبها مهنيا وفنيا وشخصيا، في إطار منظومة تدريبية متكاملة وجادة، وبحيث يتحقق أقصى استغلال واستفادة، من البنية التحتية والتكنولوجية والمعلوماتية المتطورة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن الولايات المتحدة والسعودية قالتا إنهما ترحبان ببدء محادثات في جدة اليوم السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بعد أسابيع من القتال، حيث قال البيان المشترك: "تنوه المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بجهود كافة الدول والمنظمات التي أبدت تأييدها لعقد هذه المباحثات، بما في ذلك مجموعة دول الرباعية وجامعة الدول العربية والآلية الثلاثية.. وتحث السعودية والولايات المتحدة على استمرار بذل الجهود الدولية المنسقة لمفاوضات واسعة تشارك فيها كل الأحزاب السودانية".

وقالت "الجريدة" إن دولة الإمارات أرسلت عبر طيران الإمارات أول شحنة مساعدات عاجلة للسودان تحمل 30 طناً من الإمدادات الغذائية الأساسية لتوفير الدعم الغذائي العاجل للآلاف من الأسر السودانية التي تأثرت بتداعيات الأوضاع الداخلية الحالية في السودان.

وقالت "الراي" إن  الرحلات الجوية من مطار جدة إلى مطار مدينة بورتسودان السودانية ستستأنف مجددًا عبر شركة الطيران السودانية تاركو ذهابا واياباً، وذلك بعد أن توقفت الحركة الجوية من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى المطارات السودانية منتصف أبريل الماضي.

دوليًا، أشارت "الوطن" إلى أن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، قال أوكرانيا وروسيا وتركيا والمنظمة الدولية فشلت في التوصل إلى اتفاق، اليوم الجمعة، للسماح لأي سفن جديدة بنقل صادرات حبوب أوكرانية عبر البحر الأسود.

وذكرت "القبس" أن متحدث باسم وزارة الخارجية البولندية أفاد باستدعاء سفير روسيا إلى بولندا، بسبب تصريحات لمفوض روسي سابق لحقوق الطفل، دعا فيها إلى قتل السفير البولندي في موسكو.

ونقلت "الجريدة" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله إن الجمهوريين بأخذون اقتصاد البلاد "رهينة" برفضهم الموافقة على رفع سقف المديونية العامة ما لم يُقدِم هو على اعتماد اقتطاعات كبيرة في الميزانية.

وقالت "الراي" إن  مؤسس شركة "فاجنر" الروسية العسكرية الخاصة، يفجيني بريجوجين، أعلن أن وحدات "فاجنر" لا تزال لديها بعض القدرات للتقدم في أرتيوموفسك (باخموت)، حيث قال "على الرغم من النقص الشديد في القذائف، تقدمت وحدات شركة "فاجنر" الروسية العسكرية الخاصة اليوم حتى 170 مترا في اتجاهات مختلفة وسيطرت على 59,5 ألف متر مربع من المدينة".

وأضاف أن "العدو لا يزال يسيطر على 2.52 كم مربع"، مشيرا إلى أنه لا يزال لدى قواته قدرة على التقدم في باخموت حتى نهاية يوم 9 مايو.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الجيش السوداني روسيا أوكرانيا السودان

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