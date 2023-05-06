يختفي بعد الولادة.. هيئة الدواء تصدر معلومات مهمة عن الإصابة بسكر الحمل

نشرت هيئة الدواء المصرية ، مجموعة من المعلومات الطبية المهمة، والتي حملت عنوان « تعرفي علي كل ما يتعلق بـ سكر الحمل » .

وقالت هيئة الدواء المصرية ، إن مرض السكر يعرف بارتفاع مستوى السكر "الجلوكوز" في الدم، ويعد سكر الحمل أحد أنواعه. ​

وتابعت هيئة الدواء قائلة : سكر الحمل هو إصابة السيدة الحامل بالسكر أثناء فترة الحمل – ويحدث غالبًا خلال الثلثين الأخيرين من فترة الحمل.​

وأوضحت هيئة الدواء المصرية ، أن سكر الحمل يختفي بعد الولادة، ويعود سكر الدم إلى مستوياته الطبيعية، وذلك في حوالي ٥٠% فقط من الحالات، ويستمر بعد الولادة في النص ف الأخر كمرض مزمن.​

ونصحت هيئة الدواء المصرية بمتابعة الحمل مع طبيب متخصص، وقياس مستوى السكر في الدم بشكل دوري قبل وأثناء الحمل.​