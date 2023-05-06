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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 8 مليون جنيه.. رصف وتطوير شارع "سيالة أولاد نصير" بسوهاج

صدى البلد

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن الانتهاء من أعمال تمهيد ورصف الطرق الداخلية والخارجية بمختلف الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، قامت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة، بمتابعة أعمال رصف وتطوير شارع "سيالة أولاد نصير"، وذلك بطول 1200 متر، وعرض 20 متر، بتكلفة 8 مليون جنيه، والتي تشمل تكلفة الرصف والتجميل، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

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وقال أحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج، أن المتابعة مستمرة لأعمال الرصف الجارية بشوارع الحي، حيث تم البدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع “سيالة أولاد نصير”، عقب الانتهاء من أعمال البنية التحتية بالشارع، مشيرًا إلى أن الأعمال تشمل تركيب بردورات، وبلاط الإنترلوك بالجزيرة الوسطى، وجانبي الطريق بالتزامن مع أعمال الرصف بداية من مسجد بلال بن رباح، وحتى ميدان الشهيد عبد المنعم رياض"، لافتًا إلى أنه جاري العمل على استكمال رصف باقي شوارع الحي خلال الفترة القادمة، ورفع كفاءتها وتطويرها وتجميلها بالكامل.

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