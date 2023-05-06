الكويت .. قرارات عاجلة من وزارة الصحة بشأن دخول الوافدين البلاد

رسوم جديدة..

أصدرت وزارة الصحة الكويتية قرارا عاجلا بفرض رسوم جديدة على بعض الخدمات الصحية للوافدين سواء المقيمين أو الزائرين.

ونص القرار على أن يُحصّل من المرضى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين في نظام الضمان الصحي رسوم الفحوصات المخبرية التي تتم في مختبرات إدارة خدمات نقل الدم وعددها 37 فحصاً مخبرياً والتي تتراوح رسومها بين نصف دينار و15 ديناراً، فيما تزيد على الزائرين حيث تبدأ من 5 دنانير وتصل إلى 70 ديناراً.

كما حدد القرار رسوم خدمات صرف أكياس الدم بواقع 20 ديناراً عن كل كيس للمقيم و40 للزائر.



كما أعفى القرار المريض من رسوم كيس الدم في حال وجود متبرع له عن كل كيس دم أو مشتقاته.

وأكد القرار استمرارية العمل بالقرارات الخاصة بإعفاء بعض الفئات من الرسوم والحالات التي يتم معاملتها معاملة الكويتي.