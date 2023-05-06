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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الحصول على قرض بضمان المرتب حلال أم حرام ؟.. الإفتاء تجيب

صدى البلد

هل الحصول على قرض على مرتب حلال ام حرام ؟.. هكذا ورد سؤا لدار الإفتاء المصرية في حلقة البث المباشر المذاع اليوم عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك.


وأوضح الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا لا يسمى قرض إنما يسمى تمويل، فالبنوك لا تمنح قروضا وانما تمنح تمويلات، والتمويل جائز .

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حكم الحصول على قرض بفوائد من شخص .. دار الإفتاء: ربا ولا يجوز

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز القرض الشخصي بين أثنين مع أخذ فوائد عليه؟


وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن معاملة أخذ القرض بين شخصين لا تجوز شرعا بأن تعطي شخص مال وتأخذ عليه فوائد، منوها أن التعامل بين الأشخاص بعضهم البعض يختلف عن البنوك.


وأشار إلى أن البنوك مؤسسات مالية لها أحكام وقوانين ولها أحكام في الشريعة، ويجوز هذا الشخص الحصول من القرض من خلال البنك ويسدد المبلغ فوائد.


وأوضح، أن البنك شخصية اعتبارية أما الشخص فهو شخصية حقيقية ولهذا لا يجوز التعامل في القروض إلا مع الشخصية الإعتبارية ولو تم مع الشخصية الحقيقة يتعارض مع القاعدة الشخصية التي تقول "كل قرض جر نفعا فهو ربا" فالشخص الحقيقي هو الذي سينتفع بالأرباح وكذلك قد تحصل مشاكل ومشاحانت بين الشخصين بعضهما البعض، أما البنك فهناك تعامل وآلية معينة ومحددة لا توجد فيها مشاحنات.

 

هل يجوز الحصول على القرض البنكي لتوسعة التجارة 

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقا بين أن يأخذ الإنسان قرضًا شخصيًا وليس فى حاجة إليه، وبين أن يأخذ قرضًا من البنك "التمويل" الذي يكون فى حاجة إليه لعمل شيء فارق فى حياته.

 

وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال « هل لو اخذت قرض من البنك حتى أعمل به حلال أم حرام؟»، أنه طالما أن هذا تمويل أى أنك تأخذ المال لأجل تشغيله واستثماره لعمل مشروع ونحو ذلك فهذا لن يسمى قرض ولكنه يسمي تمويل والتمويل حلال.

 

وأشار إلى أنه يجوز القرض التمويلي، أى بتقديم دراسة جدوى للبنك، وبناءً على ذلك يعطيك القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك فى هذا المشروع.

 

وأوضح أمين الفتوى ،أنه يجوز أن يحصل الشخص على قرض من البنك، من أجل توسعة التجارة ، منوها الى أن بعض الفقهاء أجازوا القرض من أجل التجارة، وذهبوا إلى أن القرض للتجارة يُدر ربحًا، وتكون الفوائد البنكية جزءًا من هذا الربح، فكأن البنك شريكًا له في هذه التجارة، وفائدة البنك إنما هي حصته من مشاركته له في هذه التجارة.

 

هل القرض بفائدة لعمل مشروع حرام أم حلال 

ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، من سائل يقول ما حكم قروض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5 %... حلال أم حرام.

 

أجاب مفتي الجمهورية السابق إن البنك المركزي يمول قروضا بفائدة 5% وهي سياسة للاستثمار وإنشاء فرص للعمل والأئمة الأربعة قالوا لا ربا في المال إذا راجت رواجا نقديا.

 

وأضاف أنه أمر يتعلق بضبط الأسعار والاستثمار والادخار والإنتاج في المجتمع ولا علاقة له بالربا المحرم.

هل القرض بفائدة لعمل مشروع حرام أم حلال حكم الحصول على قرض بفوائد من شخص دار الإفتاء ربا ولا يجوز هل يجوز الحصول على القرض البنكي لتوسعة التجارة

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