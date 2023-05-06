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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 129 مخالفة لأسعار السلع.. حملات تفتيشية للتموين بـ4 مناطق بالقاهرة

حملات تفتيشية على
حملات تفتيشية على منافذ التموين بالقاهرة

أكد اللواء عبد النعيم حامد، وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، إنه تم إجراء حملات تفتيشية أمس، على 4 قطاعات تتبع مديرية تموين بالقاهرة، وتمت عملية التفتيش على الأسواق والمحال والمخابز، واللحوم والمجمدات وأسواق الأسماك والدواجن والمنشآت التجارية، وذلك في إطار تنفيذ حملات تفتيشة علي الأسواق والمخابز واستمرار رصد المخالفين، وعدم السماح بأي تجاوز أو تلاعب  يضر بالمواطن وبالصالح العام.

129 مخالفة تموينية

وأسفرت الحملات التفتيشية عن إجمالي 129 مخالفة تموينية، ما بين نقص وزن الخبز وعدم مطابقة مواصفات وبيع بأزيد من التسعيرة للسلع وعدم الاحتفاظ بالفواتير وغش تاجري وعدم الإعلان عن الأسعار، موضحا أنه تم التحفظ على المضبوطات والتي شملت 100 كم سكر، و 400 كيلو دقيق.

وأكد حامد، أن احتياج الأفران البلدي، للقمح والدقيق كافي ويجري تعزيز الأرصدة أولا بأول لسد احتياج المواطن، إضافة إلي أن منافذ بيع السلع التموينية تم الصرف لها بنسبة 100% للشهر الجاري من السكر والأرز والزيت والمكرونة، حيث إن أرصدة السلع التموينية آمنة وتكفي لسد الحاجة وجاري تعزيز الأرصدة أولا بأول.

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التموين القاهرة 129 مخالفة تموينية مديرية تموين بالقاهرة وزارة التموين

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