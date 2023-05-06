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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالات راقية ومحتشمة لزوجات ملوك العالم في حفل تتويج تشارلز الثالث.. صور  

إطلالات محتشمة وأنيقة
إطلالات محتشمة وأنيقة لملوك وملكات العالم في حفل تتويج تشارز

شارك ملوك و ملكات العالم حفل مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، وقد ظهرت جميع الملوك وزوجاتهم الملكات بإطلالات راقية ومحتشمة للغاية.

 

إطلالات محتشمة وأنيقة لملوك وملكات العالم في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

 

وظهرت خلال حفل مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكة الأردن، وأمير قطر و زوجته، وملك وملكة هولندا و إسبانيا .

 

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وكانت جميع إطلالتهم جذابة؛ حيث أن جميعهم اختاروا فساتين بالوان موحدة، وأختار اغلبهم قبعات رأس بسيطة وناعمة على رأسهم ولم يتكلفوا الملكات في وضع المكياج، او تسريحات الشعر؛ فكانت جميعهم يميلون إلى البساطة والنعومة في إبراز إطلالتهم.

إطلالات محتشمة وأنيقة لملوك وملكات العالم في حفل تتويج الملك تشارز الثالث
إطلالات محتشمة وأنيقة لملوك وملكات العالم في حفل تتويج الملك تشارز الثالث
إطلالات محتشمة وأنيقة لملوك وملكات العالم في حفل تتويج الملك تشارز الثالث
إطلالات محتشمة وأنيقة لملوك وملكات العالم في حفل تتويج الملك تشارز الثالث
إطلالات محتشمة وأنيقة لملوك وملكات العالم في حفل تتويج الملك تشارز الثالث
إطلالات محتشمة وأنيقة لملوك وملكات العالم في حفل تتويج الملك تشارز الثالث
إطلالات محتشمة وأنيقة لملوك وملكات العالم في حفل تتويج الملك تشارز الثالث
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