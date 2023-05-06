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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بدل السجاد .. علم أوكرانيا على الأرض خلال تتويج الملك تشارلز

حفل تتويج الملك تشارلز
حفل تتويج الملك تشارلز

تفاجأ الجميع في حفل تتويج الملك تشارلز اليوم، بأن السجادة الملكية في التتويج في “وستمنستر أبي” تشبه العلم الأوكراني بصورة غير متوقعة. 

ووفقا لموقع “ياهو نيوز” ارتدى عدد من قادة العالم والضيوف الذين وصلوا إلى حفل التتويج ملابس بالألوان الأصفر والأزرق، وهي الألوان التي تتطابق مع بعض الديكور داخل الكنيسة وعلم اوكرانيا أيضا.

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وحضرت السيدة الأولى في الولايات المتحدة، الدكتورة جيل بايدن، ورافقها حفيدتها فينيجان بايدن، وقد ارتدتا ملابس بالألوان الأصفر والأزرق أيضًا. وارتدت السوبرانو الأوبرالية بريتي يندي فستانًا أصفر مع أكتاف كبيرة منتفخة.

وغرد هاميش دي بريتون جوردون، القائد السابق لحلف الناتو، بأن العلم الأوكراني كان "في قلب وستمنستر أبي"، إلى جانب صورة السجاد الأصفر والأزرق. 

فيما غردت كيرا روديك، عضوة البرلمان الأوكراني، بأنها "استلهمت من صور العلم الأوكراني في وستمنستر أبي لتتويج الملك تشارلز". 

وصرح متحدث باسم قصر باكنجهام بأن ألوان السجادة الملكية لم تتم اختيارها لتمثيل العلم الأوكراني، ولكنها كانت "صدفة سعيدة".

وحضرت أيضًا السيدة الأولى لأوكرانيا، أولينا زيلينسكا، حفل التتويج وارتدت معطفًا رماديًا مطويا عند القدمين مع فستان متناسق معه.

 وحضرت عائلة أميرة ويلز حفل التتويج أيضًا، وارتدت والدة الأميرة كارول فستانًا بلون الياقوت وغطاء رأس مطابقًا، فيما ارتدى شقيقها، جيمس، بدلة مع صدرية صفراء متطابقة، وارتدت أختها، بيبا، قبعة صفراء وفستان بليزر من تصميم كلير ميشيفاني.

الملك تشارلز تتويج الملك تشارلز علم اوكرانيا

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