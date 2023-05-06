الداخلية تكشف حقيقة بيع دواجن نافقة بـ مجزر غير مرخص بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن شكوى ( لأحد المواطنين – مقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية ) من قيام شخصين بإدارة مجزر للدواجن "غير مُرخص" كائن بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية وإتجارهما فى الدواجن النافقة وبيعها للمُستهلكين .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجارى قامت الأجهزة الأمنية بتنفيذ حملة تموينية بالإشتراك مع الجهات المختصة إستهدفت خلالها المجزر المُشار إليه حيث أسفرت نتائجها عن ضبط (4,350 طن دواجن كاملة مجمدة - 450 كيلو جرام "مقطعات دواجن أوراك مجمدة") بدون بيانات ويُشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى الخواص الطبيعية ، كما لم يتم العثور على دواجن نافقة بالمجزر ، كما تبين أن المجزر غير مرخص وغير مطابق للإشتراطات الصحية والتخزينية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.