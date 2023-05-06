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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشوط الأول.. ليفربول يتقدم على برينتفورد بهدف محمد صلاح

ليفربول
ليفربول

تقدم فريق ليفربول على ضيفه برينتفورد، بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب “أنفيلد”،  في الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف ليفربول الأول جاء عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 13 من متابعة لتمريرة زميله فيرجيل فان دايك.

وأصبح “مو”، خامس الهدافين التاريخيين لـ ليفربول في كل المسابقات بالتساوي مع ستيفن جيرارد برصيد 186 هدفًا.

لاعبو برينتفورد كثفوا محاولاتهم لتسجيل هدف التعادل، وهزوا شباك ليفربول بالفعل في الدقيقة 40 عن طريق مبيومو، لكن تم إلغاءه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

تشكيل ليفربول

ويتواجد محمد صلاح في التشكيل الرسمي لـ ليفربول، والذي جاء كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - كيرتس جونز - كودي جاكبو

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - ديوجو جوتا

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