عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مشروع تطوير مجمع "مصر حلوان للغزل والنسيج

وزي قاع الاعمال خلال
وزي قاع الاعمال خلال الجولة

في إطار الجولات الميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج، قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، بتفقد مشروع التطوير فى مجمع "مصر حلوان للغزل والنسيج"، واستعراض المخطط العام لإدارة أصول الشركة وتعظيم عوائدها الاقتصادية بما يتماشى وأعمال بناء المصانع الجديدة والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة.    



راجع الدكتور عصمت مراحل تنفيذ المشروع وتوقيتات الانتهاء من الأعمال، ومواعيد وصول الماكينات الجديدة، والتأكد من جداول التوقيتات لمنع أي أعمال تخزين للمعدات وأن يكون الشحن متوافق مع مواعيد التركيب مباشرةً، موضحاً مراحل تنفيذ مصانع النسيج والتحضيرات بطاقة إنتاجية تبلغ 11 مليون متر من الأقمشة والملايات سنويا وبحجم استثمارات 14,2 مليون يورو، ومصنع التجهيز والصباغة بطاقة إنتاجية 11 مليون متر أقمشة وملايات باستثمارات 8 ملايين يورو

وكذلك مصنع الحياكة والتفصيل بطاقة إنتاجية 3 ملايين قطعة قماش شهريا باستثمارات 800 ألف يورو بإجمالي استثمارات 23 مليون يورو بالإضافة إلى أعمال الإنشاءات وتجهيز المصانع والتى تبلغ حجم استثماراتها 495 مليون جنيه.          

كما أكد الدكتور محمود عصمت ضرورة الاهتمام ببرامج تدريب وإعادة تأهيل العمالة والتعاون فى ذلك مع مركز التدريب بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء الأعمال استعداداً للتشغيل التجريبي، موضحاً أن خريطة افتتاح المصانع الجديدة التى يشملها مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج ستنطلق من مصنع "غزل 4" بالمحلة الكبرى نهاية شهر يونيو المقبل لتتوالى بعد ذلك باقى الافتتاحات طبقا للمخطط الزمنى.

وزير قطاع الاعمال العام شركات الغزل والنسيج مال واعمال اخبار مصر المخطط العام إدارة الأصول Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

مفاجأة صادمة.. تداول الصور الأولى لحفل زفاف زوجة حسن شاكوش وطليقها

بشرى للمواطنين| "شعبة الدواجن": انخفاض أسعار الفراخ والبيض بعد حل مشكلة الأعلاف

نجم الزمالك السابق يعلن نبأ سارًا لجماهير الفريق

مسرحية كبيرة.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

بعد ادعاء ممارسة أبنائها للرذيلة.. عقوبات جديدة تنتظر أم زياد

نجم الزمالك السابق يعلن تحرك الفريق رسمياً ومخاطبة فيفا بشأن أزمة السوبر

طرد الشناوي ومعلول.. ميدو يُعلق على القرارات التحكيمية في السوبر

موضوعات متعلقة

وزير قطاع الأعمال العام يبدأ زيارته إلى «غزل المحلة» بلقاء محافظ الغربية

ترشيحاتنا

بسمة وهبة تعليقا على أزمة حسن شاكوش وزوجته: نتمنى عدم إفشاء أسرار البيوت

صفر وفيات.. مكافحة كورونا تكشف مفاجأة عاجلة بشأن كوفيد

مشروع مستقبل مصر: حققنا اكتفاء ذاتي كامل من السكر

مأساة.. حضر من القاهرة لدفن والدته فصدمه القطار أثناء عبوره الطريق بالمنوفية|تفاصيل

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مشروع تطوير مجمع "مصر حلوان للغزل والنسيج

البلشي يبحث مع محافظ الإسكندرية الإجراءات اللازمة لإنشاء نادي الصحفيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالي في حوار مع صدى البلد: لم أجر عمليات تجميل في شفتي .. ومحمد رمضان متواضع

بعد أنباء ارتباطها برجل أعمال.. حسن شاكوش لم يحذف هذه الصور لزوجته |شاهد

فرض رسوم على سبائك الذهب وتراجع الجرام| صناعة المشغولات في مأزق (تفاصيل)

بملابس جريئة.. زوجة نجل ماجد المصرى تثير الجدل برفقته

فيديو

بتلاوة قرآنية.. إمام مصري أزهري يفتتح جلسات مجلس الشيوخ بولاية إلينوي

القهوة بالملح.. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

رقم قياسي.. مشتريات المصريين من الذهب في 3 شهور تتجاوز التوقعات |فيديو

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ