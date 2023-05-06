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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شرح تاريخ السينما.. حسين فهمي يعلن أولى مفاجآت الدورة الجديدة لمهرجان القاهرة

حسين فهمي
حسين فهمي

أعلن الفنان حسين فهمي الرئيس الشرفي لمهرجان جمعية الفيلم فى دورته الـ49، عن إقامة معرض للصور خلال فعاليات الدورة القادمة من  مهرجان القاهرة السينمائى.

وقال حسين فهمي أثناء تكريمه فى جمعية الفيلم أنه يحضر خلال هذه الفترة لمعرض يتم افتتاحه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى ويضم مجموعة كبيرة من الصور الفتوغرافية لأشهر مصورين فتوغرافيا وعلى رأسهم المصور محمد بكر.
 

وسلّم الفنان حسين فهمي الرئيس الشرفي لمهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ49 شهادات تكريم لصناع 8 أفلام حصلوا على أعلى تصويت من النقاد والصحفيين.

وانطلق منذ قليل حفل افتتاح الدورة الـ49 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، والتي ستستمر حتى 13 من مايو بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، علي أن يقام حفل الخاتم يوم 20 مايو القادم.

 

فعاليات الدورة 49 من مهرجان جمعية الفيلم

وبدأت فعاليات الدورة الـ 49 بكلمة من مدير التصوير السينمائي محمود عبد السميع رئيس المهرجان الذي اعتذر في بداية كلمته عن التأخير عن الموعد المحدد لبدء الحفل بسبب تأخر وصول السينمائيين، وأكد عبد السميع أن الدورة الحالية تشهد تطورا على مستوى اختيار الأفلام.

ويعقب مراسم الافتتاح عرض فيلم " الجريمة" بحضور صناع الفيلم ويعقبها ندوة  تديرها الكاتبة الصحفية باكينام قطامش.

وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت أن الاستفتاء العام الذي يشارك فيه أعضاء الجمعية والنقاد والصحفيين وعدد من السينمائيين، لاختيار الأفضل من الأعمال التي عرضت خلال عام 2022 اختيار 8 أفلام من التي عرضت بدور العرض والمنصات الرقمية وهي وفقا لموعد عرضها "الجريمة" للمخرج شريف عرفة، و"من أجل زيكو" للمخرج بيتر ميمي، و"ليلة قمر 14" للمخرج هادي الباجوري، والعنكبوت" للمخرج احمد نادر جلال، و"كيرة والجن" للمخرج مروان حامد، وهي الأفلام التي ستشاهدها لجنة التحكيم، وتتنافس علي جوائز هذه الدورة، بينما سيعرض بالمهرجان خارج التحكيم كل من "حامل اللقب" للمخرج هشام فتحي، و"تسليم أهالي" للمخرج خالد الحلفاوي، و"فضل ونعمة" للمخرج رامي إمام


المهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ودار الاوبرا المصرية ونقابة المهن السينمائية والمركز القومي للسينما، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحد من أهم المهرجانات المحلية المصرية حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الفنية للأفلام المشاركة، يقوم اعضاء الجمعية باختيار الأفلام التي تشارك فيه من بين الافلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية على أكثر 7 أفلام جيدة عرضت على مدار العام كاملا، وهو المهرجان الوحيد، الذي أقيم بانتظام على مدار سنوات طويلة، ولم يتوقف منذ افتتاحه وتأسيسه من قبل جمعية الفيلم، على أيدى نقاد وصناع السينما ومجلس إدارة الجمعية سواء الحالية أومنذ بداية إقامته

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