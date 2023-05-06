بسمة وهبة تعليقا على أزمة حسن شاكوش وزوجته: نتمنى عدم إفشاء أسرار البيوت

علقت الإعلامية بسمة وهبة على واقعة طرد حسن شاكوش لزوجته ريم طارق واستيلائه على منقولاتها، وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت بسمة وهبة صورة تجمعها بحسن شاكوش وزوجته من كواليس حلقتهما معها فى برنامج العرافة وعلقت عليها "مبتمناش غير ان الصورة دي ترجع تاني، وربنا يهدي الجميع، حسن طيب، وريم طيبة..نتمنى لكل زوجين دوام الحال بالمودة، وعدم إفشاء أسرار البيوت".



بدأت بوادر الأزمة بين حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، من شهر رمضان 2023، بعد نشوب خلافات بينهما، واستمرت مفاوضات الصلح بينهما لعدة أيام دون جدوى.

وقررت ريم طارق، الانفصال عن حسن شاكوش، واللجوء للقانون، وقامت بإلغاء متابعته عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور إنستجرام.