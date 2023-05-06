بايرن ميونخ يهزم فيردر بريمن 2-1 ويعزز صدارته للدوري الألماني

فاز فريق بايرن ميونخ على مضيفه فيردر بريمن بهدفين مقابل هدف، اليوم السبت، على ملعب فيسير شتاديون، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الألماني.



افتتح سيرج جنابري التسجيل لفريق بايرن ميونخ في الدقيقة 62، ثم عزز ليروي ساني تقدم العملاق البافاري بهدف ثانٍ في الدقيقة 72.



وسجل نيكلاس شميدت هدف فيردر بريمن الوحيد في الدقيقة 87 من زمن المباراة.

كان بايرن ميونخ اكتسح فيردر بريمن بنتيجة 6-1 في لقاء الدور الأول.



ترتيب بايرن ميونخ وفيردر بريمن:



بهذه النتيجة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 65 نقطة في صدارة الدوري الألماني، وبفارق 4 نقاط "مؤقتا" عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.



في المقابل، تجمد رصيد فيردر بريمن عند 35 نقطة في المركز الثاني عشر.