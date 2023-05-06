مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن علاج السرطان الجديد لأن مرض السرطان يعتبر أكثر الأمراض انتشارا والتي تقضي على الإنسان ويعد أيضا أكثر مرض يسعى الأطباء لإجراء الفحوص والتجارب للوصول لعلاج جذري له ..

في هذا الإطار أعلن المركز القومي للبحوث تفاصيل جديدة بشأن دواء جديد تم اكتشافه لعلاج مرض السرطان ، وصدر بالفعل بشأنه بيان ..

و قال المركز القومي للبحوث في البيان الأول له الذي كان قد زف خلاله الدكتور نبيل يوسف الأستاذ بالمركز القومي للبحوث بشرى إلى مرضى السرطان و أعلن إن احتمالات الشفاء من مرض السرطان آخذه في التحسن بإستمرار في معظم أنواعه، بسبب التقدم في أساليب الكشف المبكر عن السرطان وخيارات علاجه.

https://www.youtube.com/watch?v=XjTXT5p76mM

وقال ايضا أنه تمكن بالتعاون مع فريق بحثي بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية بالمركز القومي للبحوث من ابتكار وتصميم مركبات دوائية من مشتقات الكرومين كمضادة لبعض أنواع السرطان المختلفة.

وصرح بأن الميزة في مشتقات الكيرومين أنها تمتلك مجموعة متنوعة من الأنشطة البيولوجية والدوائية كمضادة للسرطان ، ومضادة للميكروبات ، ومضادة للسل ، ومصادرة لمرض السكر وذلك بسبب قدرتها على تدمير الخلايا المصابة والتالفة.

