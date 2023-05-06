عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد "احمد دياب "

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن علاج السرطان الجديد لأن مرض السرطان يعتبر أكثر الأمراض انتشارا والتي تقضي على الإنسان ويعد أيضا أكثر مرض  يسعى الأطباء لإجراء الفحوص والتجارب للوصول لعلاج جذري له ..

في هذا الإطار أعلن المركز القومي للبحوث تفاصيل جديدة بشأن دواء جديد تم اكتشافه لعلاج مرض السرطان ، وصدر بالفعل بشأنه بيان ..

و قال المركز القومي للبحوث في البيان  الأول له الذي كان قد زف خلاله الدكتور نبيل يوسف الأستاذ بالمركز القومي للبحوث بشرى إلى مرضى السرطان و أعلن إن احتمالات الشفاء من مرض السرطان آخذه في التحسن بإستمرار في معظم أنواعه، بسبب التقدم في أساليب الكشف المبكر عن السرطان وخيارات علاجه.

https://www.youtube.com/watch?v=XjTXT5p76mM

وقال ايضا أنه  تمكن بالتعاون مع فريق بحثي بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية بالمركز القومي للبحوث من ابتكار وتصميم مركبات دوائية من مشتقات الكرومين كمضادة لبعض أنواع السرطان المختلفة.

وصرح  بأن الميزة في مشتقات الكيرومين أنها تمتلك مجموعة متنوعة من الأنشطة البيولوجية والدوائية كمضادة للسرطان ، ومضادة للميكروبات ، ومضادة للسل ، ومصادرة لمرض السكر وذلك بسبب قدرتها على تدمير الخلايا المصابة والتالفة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 40 يوم طلعت متجوزة غيره.. مفاجأة في طرد حسن شاكوش لزوجته

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

بقوة 3.4 ريختر.. هزة أرضية تضرب لبنان

رد حاسم من النادي الأهلي على اتجاه الزمالك لتقديم شكوى للفيفا

مفاجأة صادمة.. تداول الصور الأولى لحفل زفاف زوجة حسن شاكوش وطليقها

نجم الزمالك السابق يعلن نبأ سارًا لجماهير الفريق

حادث ركوب خيل.. وفاة ملكة جمال الكون سيينا وير

مسرحية كبيرة.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

معيط : اقتصادنا تعرض لضغوط خلال أزمة كورونا وعبرنا منها بنجاح

أول دليل لمكان يحتمل تواجد كائنات فضائية به

منها MG و أوبل .. 5 سيارات رياضية لم تصل للمليون جنيه"أسعار ومواصفات"

بسبب ميسي .. نجم برشلونة يخطط للرحيل

وزير المالية : فقدنا 400 مليار جنيه إيرادات أثناء جائحة كورونا

الجرام بـ1,491 جنيه.. بشرة خير فى أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة المستقبلية.. كيف خالفت كيت ميدلتون القواعد الرسمية لحفل التتويج؟

في عيد زواجها السادس.. صور تجمع عبير صبري وزوجها تثير الجدل |شاهد

منة فضالي في حوار مع صدى البلد: لم أجر عمليات تجميل في شفتي .. ومحمد رمضان متواضع

بعد أنباء ارتباطها برجل أعمال.. حسن شاكوش لم يحذف هذه الصور لزوجته |شاهد

فيديو

مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

رحيله أحزن السعوديين.. القصة الكاملة لسقوط مصور شهير من جبل السودة| فيديوجراف

بتلاوة قرآنية.. إمام مصري أزهري يفتتح جلسات مجلس الشيوخ بولاية إلينوي

القهوة بالملح.. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ