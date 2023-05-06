شقق حكومية بالتقسيط ونظام سداد مريح في 4 مدن جديدة

قدم أحمد دياب مذيع “صدى البلد”، تغطية عن الشقق السكنية الجديدة حيث تعمل الدولة على توفير السكن اللائق والكريم لأكثر من مليون أسرة كانت تسكن في المناطق العشوائية، من خلال المشروعات القومية للإسكان.

ومن جانبه كشف اللواء وليد فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنه سيتم طرح مرحلة جديدة من شقق الهيئة في المدن الجديدة خلال الفترة المقبلة يضم حوالي 300 وحدة سكنية.

وقال أيضا إن الطروحات خلال الفترة المقبلة هتعتمد على سداد 50% من ثمن الوحدة قبل التسليم، وهم عبارة عن دفعة جدية الحجز، ثم دفعة تعاقد واستلام، و سيتم تقسيط باقي ثمن الوحدة على مدد سداد تصل لـ10 سنوات، بالفوائد المعلنة من البنك المركزي.

وستأتي طروحات الهيئة بأنظمة سداد تناسب المتقدمين من خلال سداد دفعة مقدم جدية الحجز، ثم يتم استكمالها إلى 20% من ثمن الوحدة، على أن تصل إلى 30% عند الاستلام.

أما عن أسعار الشقق التي سيتم طرحها فقال انها مناسبة، مقارنة بالأسعار الخاصة بالمناطق المجاورة العمارات السكنية والوحدات، وإنه متاح للجميع التقدم للحصول على وحدة سكنية حتى وإن استفاد المتقدم من قبل، بوحدات الإسكان الاجتماعي".

https://www.youtube.com/watch?v=XjTXT5p76mM

وكان بالفعل صرح في وقت سابق، إنه سيتم إتاحة الحجز والتقديم قريبا وانه حتى الآن لم يتم الانتهاء من تحديد أسعار الوحدات بشكل نهائي، لكن متوسط سعر المتر سيتراوح بين 7 إلى 10 آلاف جنيه وأن مساحات الوحدات ستتراوح بين 109 أمتار وحتى 150 مترا، و أنها وحدات جاهزة للتسليم .

