مفاجأة جديدة حول اقتراب ميسي من الدوري السعودي

كشف تقرير صحفي، مفاجأة حول العرض السعودي، لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.



وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له الانضمام مجانا لأي ناد في الميركاتو الصيفي المقبل.



وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن السعودية تعمل على زيادة قوة الدوري المحلي بضم أسماء عالمية مثل ميسي وراموس وبنزيما وبوسكيتس.



ولفتت، أن ميسي يمتلك عرضا سعوديا بقيمة 365 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأضافت أن الحكومة السعودية ستغطي الضمانات والأموال لتمويل صفقة ميسي ثم يتم تحديد النادي الذي سيرتدي قميصه، على الرغم من أن كل شيء يشير إلى أن النادي المعني هو الهلال.



وأضافت أن زيارة ميسي الأخيرة إلى السعودية، لم تسر بشكل جيد، حيث تعرض النجم الأرجنتيني للإيقاف لمدة أسبوعين من قبل ناديه، بسبب السفر بدون إذن.