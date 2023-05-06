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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع جامعة الدول بالمهندسين يطالبون بإنشاء مطب صناعي للحفاظ على أرواحهم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أرسل القارئ زياد محمد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من توسعة شارع جامعة الدول العربية واحمد عرابي.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان شارعي احمد عرابي وجامعة الدول العربية  بعد التوسعة أصبح عبور الشارع صعبًا، ومحتاجين عمل مطبات أو وضع إشارات مرور مراعاة لمن يحتاج عبور الشارع.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

إشارات مرور ارواح الدول العربية السياسي إنشاء مطب صناعى جامعةالدول

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