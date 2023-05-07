يد يتيمة.. ديوان شعري جديد لـ مهيب البرغوثي

صدر حديثاً عن الدار الأهلية للنشر والتوزيع ديوان شعر بعنوان «يد يتيمة»، للشاعر الفلسطيني مهيب البرغوثي.

ومن أجواء الديوان:

لا شيءَ يعكّرُ مزاجي اليومَ

مرّت الدقائقُ الأخيرةُ من العام الماضي

وأنا أجلسُ أشربُ الشايَ

وألعبُ الورقَ مع أشخاص لا أعرفهمُ

كان جوّ المقهى بارداً قليلاً

كنتُ ألبسُ ملابسَ خفيفةً

البردُ حفرَ قناة في عظامي،

وقدماي ترتجفان والكل ينتظرون منّي

أن أتركّهم وأذهبّ للسهر مع آخرين

لكن مرّت الدقائقُ الأخيرةُ

من العام الماضي،

وأنا ألعبُ الورقَ وأشربُ الشايَ

ولا شيءَ آخر في ذهني،

وكان العالمُ ذبابةً في كأسٍ فارغة.