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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا عقدة بعد اليوم.. ريال مدريد بطلًا لكأس ملك إسبانيا على حساب أوساسونا

رودريجو جوس - ريال
رودريجو جوس - ريال مدريد

تُوج ريال مدريد بطلًا لكأس ملك إسبانيا للمرة العشرين في تاريخه والأولى منذ 9 أعوام، وذلك بفوزه على أوساسونا بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية.

هدف ريال مدريد الأول جاء مبكرًا في الدقيقة الثانية، عن طريقه لاعبه البرازيلي رودريجو جوس، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، من متابعة لتمريرة زميله فينيسيوس جونيور، الذي اخترق دفاعات أوساسونا من اليسار.

وكاد النمساوي ديفيد ألابا أن يعزز من تقدم فريقه في الدقيقة 32، من ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة، لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

وتمكن فريق أوساسونا من تسجيل هدف التعادل عن طريق لاعبه لوكاس تورو في الدقيقة 58، بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء.

وعاد رودريجو ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 70، من متابعة لتسديدة زميله فيديريكو فالفيردي، ليهدي فريقه اللقب الذي استعصى عليهم في آخر السنوات.

تشكيل ريال مدريد

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي - توني كروس

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

وتُعد تلك المباراة، هي الأخيرة لـ رفاق كريم بنزيما، قبل الصدام بـ مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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