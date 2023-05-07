بعد ذهبية الدوري العالمي للكاراتيه.. الموسوي يستعد لدورة الألعاب العالمية بإندونسيا

يستعد سلمان الموسوي، لاعب نادي اليرموك ومنتخب الكويت، للمشاركة في دورة الألعاب العالمية الشاطئية، والتي تنظمها إندونيسيا خلال الفترة من 5 الى 12 أغسطس المقبل.

ومنذ أيام، توج المنتخب الوطني للكاراتيه بالميدالية الذهبية في منافسات الدوري العالمي للكاراتيه التي أقيمت في كندا ضمن فئة «الكاتا جماعي» بعد إحراز لاعبيه، المركز الأول بهذه المسابقة ذات الطابع الاستعراضي.

وحقق سلمان الموسوي الميدالية الذهبية في بطولة الدوري العالمي "سيرس أ" في كندا-فانكوفر، في فئة الكاتا جماعي، وذلك ضمن فريق المنتخب الكويتي، الذي يضم بجانب سلمان، محمد الموسوي ومحمد حسين.

وتعتبر هذه الميدالية الذهبية، هي الثالثة على التوالي للمنتخب الكويتي في عام ٢٠٢٣ بعد ذهبيتي بطولة الدوري العالمي في أثينا-اليونان، وذهبية كونيا-تركيا، وتعتبر أيضاً، الميدالية الذهبية رقم ١٢ للفريق الثلاثي، خلال مسيرتهم الرياضية مع بعض كفريق.

وأشاد أمين سر اتحاد الكراتيه مشعل الرشيدي بالإنجاز الكبير الذي حققه أبطال الكويت في هذه البطولة «القوية» التي تعد احدى جولات الدوري العالمي الذي يحظى بمشاركة أهم لاعبي العالم بهذه الرياضة.

وقال الرشيدي إن الاتحاد حرص على مشاركة لاعبيه في هذه البطولة المهمة لإعدادهم للاستحقاقات الرياضية المقبلة وفي مقدمتها دورة الألعاب الآسيوية المقبلة التي ستقام في مدينة هانغجو الصينية فضلا عن تحقيق التأهل لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

كما حقق سلمان الموسوي، ميداليتين في بطولة باريس المفتوحة للكاراتيه، والتي تعد من أقوى المسابقات الدولية للكاراتيه، كما تعد الميدالية البرونزية التي حققها سلمان في فئة الكاتا فردي، هي أول ميدالية في تاريخ الكويت في فئة الكاتا فردي في بطولة باريس المفتوحة.

وحقق لاعب المنتخب الكويتي سلمان الموسوي، خلال مسيرته، العديد من الميداليات في مختلف البطولات، في فئة الكاتا جماعي وليس الفردي.