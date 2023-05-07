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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مايتي.. معرض وفاء ياديس في حب الحضارة المصرية

صدى البلد

ينطلق الأربعاء المقبل، معرض “مايتى” Mighty العظماء وهو معرض مودرن بوب للفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، ويعرض ٢٠ لوحة فى حب الحضارة المصرية من كتابات جدران المعابد ومقابر الملوك والملكات وأناشيد الحب والعلوم القديمة .

المعرض هو الثانى لشهر مايو لدعم حق الشعب المصرى ضد حركة أفروسنتريك، التى تستهدف سرقة الحضارة والتاريخ المصرى ونسبه إلى أفارقة القارة، فى محاولة لاستعمار ثقافة وإرث الحضارة المصرية العظيمة .

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وتقول الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، إن مصر أبعد ماتكون عن أفارقة الأفروسنتريك، حيث انهم من أصول السنغال وساحل العاج، وتم اختطاف العديد من أفراد القبائل المقيمة بمحاذاة الساحل الأطلنطى وترحيلهم فى سفن إلى القارة الأمريكية للعمل كعبيد، وليس هناك مصرى واحد فى أصول الأفروامريكان الذين يقولون انهم أصول مصرية، وكذلك الحال لباقى القارة الأفريقية، فالمصريين ليسوا عرق أسود أو أحمر أو أصفر أو أبيض، بل لهم تفرد العرق المصرى .

وتضيف الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، أن الفن هو حضارة مصر القديمة الباقية حتى اليوم، من رسم ونحت وعمارة تجمع بين علوم البناء والفلك والألوان والتعدين والأحجار الكريمة والحلى، وأناقة الأزياء والنسيج وعلوم التحنيط، وكل مابقى ليحكى عظمة المصريين القدماء هو كله فنون ممتزجة بعلوم كونية مازال العلم الحديث يفسر ابجدياتها.

الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، هى عضو الجمعية الدولية لعلوم السيكولوجى، وعضو المجلس الدولى لعلوم الميتافيزيقا، وحاصلة على درجة الدكتوراة من جامعة سيدونا بالولايات المتحدة الأمريكية، يتم العرض فى جاليرى الدكتورة وفاء ياديس وعلى قناته www.youtube.com/guruwafaatv

مايتي أفروسنتريك الأفروسنتريك التاريخ المصري التاريخ التنمية الثقافية بيت العود العربي

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