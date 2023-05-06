رئيس صندوق التنمية الثقافية ونصير شمه يشهدان تخرج دفعة جديدة ببيت العود العربى

احتفل بيت العود العربى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية مساء الجمعه 5 مايو بتخريج اولى دفعاته لعام 2023 بحضور الدكتور هانى ابو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية والفنان الكبير نصير شمه مؤسس بيت العود.

وخلال كلمته أوضح شمه أن البيت تأسس في عام 1998 كأول بيت للعود في الشرق الأوسط، وتم نقل تبعيته لصندوق التنمية في عام 2001، حيث بدأت مهمتة فى نشر الثقافة الموسيقية العربية ودعم المواهب بشكل أكبر، وأشار الى اهمية حصص الموسيقى فى المدراس الابتدائية وأن غيابها يؤدي إلى تطرف الشباب، واضاف انه عمل في بيت العود على تحويل الدارس الى عازف ثم مدرس، وأعرب عن سعادته بتخريج الدفعة الأولى لهذا العام المؤلفة من أربعة فنانين : بهاء عامر، سلمى تامر، شهد هشام ، ومن سوريا سلام بشر، وستقوم لجنة التحكيم المشكلة من كبار الاساتذة والفنانين بتقييم أداء الطلبة الأربعة بعد انتهاء العرض، حيث يقوم كل طالب باداء اربع مقطوعات ، وفى نهاية كلمته قام الفنان نصير شمة بتقديم الشكر للدكتور هاني أبو الحسن رئيس صندوق التنمية الثقافية، وجميع الحضور وأيضًا لجنة التحكيم. وثمن جهود المشرفين وجميع العاملين بـ"بيت العود". و أشار إلى أن "بيت العود" يُعتبر بيتًا بمعنى الكلمة، إذ يعيش الجميع فيه حياة عائلية حقيقية، وأضاف أن "شهادة بيت العود" ليست سوى بداية رحلة الطالب في عالم الموسيقى وأن العمل الفني يتطلب الكثير من الخبرة والتجارب، لكننا سنستمر فى دعمهم حتى يشتد عودهم ليصبحوا فنانين كبار أسوة بزملائهم الذين تخرجوا من قبل واصبحوا مدرسين وعازفين ولهم بصمات كبيرة فى عالم الموسيقى، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.



واعرب الدكتور هانى ابو الحسن عن تقديره للدور الكبير الذي يلعبه بيت العود العربي بقيادة نصير شمه في إحياء فن عزف العود الأصيل، والذي يمثل جزءًا من هويتنا وتراثنا .



بدأ العرض بالطالبة سلمى تامر والطالب بهاء السيد بعزف مقطوعة (مصير واحد) - للفنان نصير شمةثم قام الطالب بهاء السيد من مصر بعزف مقطوعة :"قايتاى" "تركى"تأليف عمر فاروق، "ان راح منك يا عين" تأليف منير مراد، بنفسج يا عنيا تاليف نصير شمة.



أما الطالبة سلمى تامر من مصر فقدمت: سماع حجاز غريب لجوكسل، أول مرة تحب لمنير مراد، سؤال لعبد الله ابو ذكرى، شقلاوة لنصير شمه، لونج نهاوند لمحمد يحى.



وقدمت الطالبة شهد هشام من مصر: رقصة الفرس لنصير شمة، توتى لفريد الأطرش، تيكو تيكو.



ومن سوريا قدم الطالب سلام بشر: حركات لسليمان على عسكر،يا مسافر وحدك لمحمد عبد الوهاب، نسمات عذبة لنصير شمة.