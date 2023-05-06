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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غداً.. أعمال 22 فناناً من مختلف الأجيال في بانوراما تشكيلية بجاليري ديمي

صدى البلد

في عرضٍ خاص ومميز يفتتح جاليري ديمي غداً الأحد 7 مايو معرضاً يضم مجموعة من الأعمال الفنية لكوكبة من الفنانين وذلك في تمام السابعة مساءً.

يضم المعرض أعمال 22 فناناً من أجيال مختلفة تتنوع فيها المجالات والمدارس والأساليب الفنية ويُعد نافذة جديدة للإطلال على الملامح المعاصرة في المشهد التشكيلي المحلي وإشاعة الثقافة البصرية بتجارب الفنان التشكيلي المصري وحضوره الإبداعي.

تعود الأعمال للفنانين: إبراهيم الطنبولي، أحمد عسقلاني، أسماء خوري، عادل حسني، إلهام سعدالله، فاطمة الروبي، فتحي عفيفي، جورج بهجوري، جمال مليكة، حسن الشرق، حسن راشد، حكيم أبوكيلة، محمد الجنوبي، محمد دمراوي، محمد عبلة، مصطفى رحمة، مونيل جنحو، ميريام حتحوت، نزير خليل، هاني رزق، وائل درويش، ياسر جعيصة.

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وتقول إدارة الجاليري أن الأعمال تم اختيارها بعناية من المجموعة الخاصة لتعكس فلسفة وأسلوب كل فنان ويكون العمل قادر على تعريف المُتجول بالمعرض بالإبداع الشخصي لكل فنان وتجربته، كما أن الأعمال المشاركة تمنح نوعاً من الثراء البصري، حيث تقدم للمتلقي اتجاهات وخامات وأحجاماً مختلفة، كما أن من بينها أعمال نادرة، بجانب أن كل فنان يمثل حالة فنية متفردة في الأسلوب والشكل والاتجاه.

جاليري ديمي الاعمال الفنية التشكيلي المصري الفنان التشكيلي جمال مليكة

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