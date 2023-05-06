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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

لأول مرة.. ثلاثة عروض في يوم واحد على مسرح السلام

صدى البلد

فى سابقة هى الأولى من نوعها للمسرح الحديث التابع للبيت الفني للمسرح، شهد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، تقديم ثلاثة عروض مسرحية تعرض في نفس اليوم، من إنتاج فرقة المسرح الحديث برئاسة الفنان محسن منصور، على مسرح السلام بالقصر العيني.

وقال المخرج خالد جلال، إن هذه السابقة تأتي في ظل توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بتكثيف العروض المسرحية التي من شأنها الارتفاع بذائقة الجمهور، وإعلاء قيم الفن الجاد والمتميز، وإعادة الجمهور إلى قاعات المسرح، وهو ما يعد دلالة على ما تشهده مسارح الدولة من زخم فني يشهد إقبالا جماهيريا.

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عرضت مسرحية “خطة كيوبيد” على المسرح الكبير ٧م، من إخراج الفنان أحمد فؤاد، تأليف عبد الله الشاعر، fطولة hلفنانين: “عبد المنعم رياض، كريم الحسيني، نوال سمير، أمنية حسن”، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء رباب البرنس، تنفيذ ديكور وأزياء مي كمال، موسيقي تامرعبدالمجيد، تأليف وأشعار عبدالله الشاعر، إخراج أحمد فؤاد.

وفي الساعة الثامنة والنصف عرض على قاعة يوسف إدريس، مسرحية “سيب نفسك” وهو مونودراما غنائي استعراضي، بطولة الفنانة فاطمة محمد علي، ديكور أحمد أمين، إضاءة إبراهيم الفرن، أزياء نهاد السيد، موسيقي وألحان حاتم عزت، إستعراضات مناضل عنتر، أشعار محمد مخيمر، تصميم وتنفيذ عروسة نبيل الفليكاوي، إنتاج ماسكين أمير عبد المسيح، ترجمة نبيلة حسن، تصميم الدعاية محمد فاضل، تأليف مارك إيجيا، دراماتورجيا وإخراج جمال ياقوت .

كما قدم عرض “عجيب وعجيبة” ٩.٣٠م على المسرح الكبير، بطولة “سيد الرومي، دعاء رمضان، إيهاب بكير، وليد أبو ستيت، رضا طلبة، محمد الصغير”، ومجموعة من فناني فرقة المسرح الحديث، ديكور سارة شكري، أزياء سماح نبيل، إضاءة أبو بكر الشريف، أشعار محمد علي هاشم، موسيقي وألحان محمود وحيد، استعراضات أحمد سمير، أراجوز إسلام أحمد، خيال ظل نور سمير، تأليف سعيد حجاج، إخراج محمد الصغير .

من جانبه أشار الفنان محسن منصور مدير المسرح الحديث، إلى أن العروض الثلاثة التي يتم تقديمها في آن واحد بمسرح السلام، تأتي في إطار خطة البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، لاستعادة وهج مسارح الدولة، وأن تظل كافة قاعاتها مضيئة بالإبداع المتميز طوال الوقت.

مسرح الإنتاج الثقافي البيت الفني للمسرح التجارب المسرحية الدكتورة نيفين الكيلاني العروض المسرحية

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