العقل لا يقبل التغيير.. تعرف على نظريات سيغموند فرويد مؤسس علم النفس الحديث

يصادف اليوم ذكرى ميلاد عالم النفس النمسوي سيغموند فرويد عام 1856م. وهو طبيب نمساوى من أصل يهودى، أسس مدرسة التحليل النفسي ومؤسس علم النفس الحديث، اشتهر فرويد بنظريات العقل واللاوعي.



قدم فرويد العديد من الأفكار والنظريات المهمة التي جعلته مؤسس علم النفس الحديث.

أهم مساهمة قدمها فرويد إلى الفكر الحديث هو نظرية التحليل النفسي، وهي نظرية تنظيم الشخصية، وهي طريقة سريرية لعلاج الأمراضالنفسية، وتم وضع هذه النظرية في نهاية القرن التاسع عشر، وقد شهدت نظرية التحليل النفسي العديد من التحسينات.

- من أهم أفكار نظرية سيغموند فرويد هي التحليل النفسي للشخصية، وتقول أن السلوك البشري هو نتيجة للتفاعلات بين ثلاثة أجزاءمكونات العقل، والمعروفة باسم نظرية فرويد الهيكلية للشخصية، وتركز بشكل كبير على دور الصراعات النفسية اللاوعي في تشكيل السلوكوالشخصية.

- يعتقد فرويد أيضا أن الكثير من السلوك البشري كان مدفوعا ببعض الغرائز، مثل غريزة الحياة وغريزة الموت، وغريزة الحياة هي التيتجعل الناس يتعلقون بالحاجة الأساسية للبقاء، كالحاجة إلى الطعام والإنجاب، والحب.

- يعتقد فرويد أن عقل الانسان لا يقبل عادة بتقبل التغيير، ويعتقد أن كل الأشياء الجديدة هي أشياء مخيفة لأنه لا يعرفها، ولم يجربها منقبل حتة ولو كن هذا التفكير إلى الأفضل، وقد استنتج ذلك من خلال التحليل النفسي.

- تقاوم عقولنا وسلوكياتنا التغيير بطبيعة الحال، فكل ما هو جديد مخيف وغير مرحب به، حتى لو كان تغييرا إلى الأفضل. استنتج التحليلالنفسي وجود مبدأ المقاومة وكان محقًّا بشأنه، واستطاع أيضا أن يجد الأدوات اللازمة ليهزم قدرته العنيدة على عرقلة حياة كلٍّ من الفردوالمجموعة.

- اكتشف فرويد أن عملية التفكير، التي تتضمن التمني والتخيل، مُرضية في حد ذاتها. ولاحظ المعالجون والمحللون النفسيون أن التخيليكون أحيانًا أكثر إشباعًا، عقليًّا وجسديًّا، من تحقيق الفعل نفسه. ومن هنا استفاد علماء الأعصاب من نظرية فرويد التي تشرح محاولاتالإنسان في تخيل الأشياء قبل تحقيقها.