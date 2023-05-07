ثلاثية الحنين تجمع أعمال صلاح طاهر والحجيلان ومحمد رزق في ضي الزمالك

يفتتح أتيليه العرب للثقافة والفنون برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، في السابعة من مساء اليوم الأحد، بجاليري ضي الزمالك، ثلاثة معارض شخصية هامة في التصوير والنحت وطرق النحاس.

المعارض للفنانين الكبار الراحلين صلاح طاهر ومحمد رزق وفهد الحجيلان وتحمل عنوان “ثلاثية الحنين”، وتستمر لمدة شهر.

وقال الناقد التشكيلي هشام قنديل: للحنين أقوال وأحوال؛ قد تنسى مؤقتا وقد يهيج عليك الحنين يهاجمك فيربك يومك ويسطو على ذاكرتك فتعيش له وبه. فمن ينسى روادنا فى الفن والحياة؟ من تطيب له الحياة دون الحنين لمن أحب فنهم وعايشه؟.



يؤكد قنديل أن “ثلاثية الحنين” نوبة من نوبات الحنين للرواد وفنهم صلاح طاهر وفهد الحجيلان ومحمد رزق، جمعهم حنيننا إليهم فجمعناهم فى معرض مشترك هو الحنين إلى زمن خالص للفن، وكأن الحنين وحدة عضوية تشكلت من هؤلاء قد ينتمون إلى أزمان مختلفة ومدارس متباينة وفردية مميزة، لكن يجمعهم عندنا الحنين ذلك الذى يصهر الأحبة فى بوتقة واحدة ليقدم إلى الجمهور الحاضر ماغاب عن النظر ولم يغب عن القلب، وهى هدية جاليري ضى لجمهور الفن “ذق فنا راقيا وبعضا من حنين إلى رواده”.