الزمالك يستقر على رحيل عبدالله جمعة

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن وجود اتجاه لرحيل عبد الله جمعة الظهير الأيسر بنهاية الموسم الجاري في ظل كثرة إصابات اللاعب في الفترة الأخيرة وعدم التزامه.

وأكد المصدر أن الجهاز الفني لفريق الزمالك طلب التعاقد مع ظهير أيسر جديد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل عدم وجود بديل حاليا لأحمد فتوح سوى الصاعد حاتم سكر في ظل تجدد إصابة محمد عبد الشافي، وإصابة عبد الله جمعة وعدم التزامه في الفترة الأخيرة.

واستأنف الزمالك تدريباته أمس السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض لقاء بروكسي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.