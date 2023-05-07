اتجبست بعد المسلسل.. أسباب لا تتخيلها عن كسر يد مني زكي

تعرضت الفنانة مني زكي لكسر بيدها اليسرى.

وانتشرت صورة يدخل المكسورة بعدما نشر صورة لها وهي تضع الجبس على جزء من يدها، ولذلك نعرض لكم أسباب كسر اليد وعلاجها وفقا لorthonfo

يمكن أن تكون اليد المكسورة ناتجة عن السقوط ، أو الإصابة بسحق ، أو الإصابة الملتوية ، أو من خلال الاتصال المباشر في الرياضة.

في كثير من الحالات ، يشفى كسر اليد جيدًا بالعلاج غير الجراحي. اعتمادًا على نوع الكسر وموقعه ، قد يشمل ذلك ارتداء جبيرة أو جبيرة أو أحزمة رفيقة لفترة من الوقت. بالنسبة للكسور الأكثر خطورة أو للكسور التي لا تصطف بشكل صحيح ، قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية لإعادة ترتيب القطع المكسورة من العظام وإبقائها في مكانها حتى تلتئم.

وتضطر إلى ارتداء جبيرة لفترة من الوقت لحماية الكسر.

إذا غير العظم موضعه أثناء الشفاء ، فقد يفقد إصبعك بعض الوظائف. سيتحدث طبيبك معك حول متى يكون من الآمن بدء تمارين نطاق الحركة واستئناف أنشطتك الطبيعية بعد العلاج.

وكانت النجمة منى زكي قد حققت نجاحا كبيرا خلال مسلسل "تحت الوصاية"، الذي عرض في الماراثون الرمضاني 2023.