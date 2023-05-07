مباحثات أمريكية سعودية إماراتية لربط الشرق الأوسط عبر سكك حديد

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أنه من المتوقع أن يبحث مستشارو الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات والهند، الأحد، مشروعًا مشتركًا لربط دول الخليج والبلاد العربية عبر شبكة من السكك الحديدية سيتم ربطها أيضًا بالهند عبر ممرات الشحن من موانئ المنطقة، وفقًا لمصدرين على علم مباشر بالخطة.

وأوضح الموقع أن المشروع هو أحد المبادرات الرئيسية التي يريد البيت الأبيض الدفع بها في الشرق الأوسط مع تنامي نفوذ الصين في المنطقة، إذ يعد الشرق الأوسط جزءًا رئيسيًا من رؤية الحزام والطريق لبكين.

وأوضح المصدران أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الذي يصل إلى السعودية السبت، سيلتقي بنظرائه من السعودية والإمارات والهند، اليوم الأحد، لبحث المشروع إلى جانب قضايا إقليمية أخرى.

وقال مسؤول أمريكي، لم يسمه الموقع، إن المشروع سيكون أحد المواضيع الرئيسية التي ستُناقش خلال الزيارة.

فيما ذكر مسؤول ثان أن سوليفان سيبحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين آخرين وضع العلاقات الثنائية بين الرياض وواشنطن، وقضايا إقليمية.

ولم تعلق على الفور إحدى الدول المذكورة على ما كشفه الموقع الأمريكي.