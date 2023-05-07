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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض فيلم مقاهى وأزمنة فى مركز الثقافة السينمائية.. الأربعاء المقبل

منار حسنى
منار حسنى

يقيم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومى للسينما، برئاسة المونتيرة منار حسنى، أمسية سينمائية خاصة يعرض خلالها فيلم "مقاهي وأزمنة " للمخرج الراحل سميح منسي الذي رحل عن عالمنا  يناير الماضى، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 مايو.

الفيلم ينتمي إلى نوعية الأفلام التسجيلية الطويلة ويتناول المقهي الشعبي والمقاهي الخاصة بالمثقفين والتي كانت تعد مكان تلاقي وارتباط ثقافي واجتماعي بين المفكرين والأدباء.

وكانت المونتيرة منار حسني أشارت في وقت سابق  إلي البصمات الهامة التي وضعها المخرج الراحل سميح منسي بالسينما التسجيلية والروائية من خلال مشواره الفني الحافل ومن أهم أعماله فيلم  للذاكرة وقائع وفيلم اوان البحر وفيلم نازلين التحرير  وفيلم واحد كابتشينو وكان أخر افلامه التسجيلية فيلم "سيرة البطل الشعبي" من إنتاج المركز القومي للسينما.

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ويشرف علي اللقاء الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركزالثقافة السينمائية.

جدير بالذكر أن الاحتفالية ستقام الاربعاء ١٠ مايو في تمام السابعة مساء بمركز الثقافة السينمائية في ٣٦ شارع شريف والحضور مجاني لجمهور ومحبي السينما.

مركز الثقافة السينمائية منار حسني المونتيرة منار حسني مقاهي وأزمنة فيلم مقاهي وأزمنة سميح منسى

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